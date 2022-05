Can Yaman es un hombre polivalente. Lo mismo te cautiva con las novelas, series y películas que protagoniza como te resuelve un caso judicial, y es que el actor tiene su propio bufete. Ambas actividades no son compatibles en su país, por lo que el turco se decantó por el mundo de la interpretación y seguía manteniendo el despacho de abogados en la ciudad turca en la que lo abrió. Las malas noticias han llegado para el actor y un nuevo varapalo sacudían su vida, y es que por una causa de fuerza mayor se ha visto obligado a cerrar dicha oficina.

Can Yaman es uno de los actores más deseados tanto en su país como internacionalmente hablando. En todos los países lo adoran y tan grande es su popularidad que Can Yaman ha tomado la decisión de vender su despacho de abogados en Bebek, provincia de Estambul.

Mediante un comunicado, el actor informaba que ha tenido que deshacerse del bufete debido a su gran popularidad. Al parecer grupos de fans organizados, especialmente extranjeros, visitaban constantemente la oficina de Can Yaman con tal de verle, aunque él casi nunca esté ahí. Aún se desconoce si el negocio lo volverá a abrir en otro lugar, o por el contrario ha decidido cesar con esta actividad por completo.

De momento, el actor está centrado en su gran vocación y este pasado 4 de mayo recibía un gran reconocimiento en el Festival de Cine de Montecarlo. Can Yaman fue galardonado por su faceta humanitaria y solidaria y recibóa el Premio a la Trayectoria Social entre grandes aplausos y ovaciones.

