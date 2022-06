Shakira es una de las famosas que más está en el foco mediático debido al anuncio que hizo ella y el futbolista Gerard Piqué hablando sobre su separación. Todo el mundo especula cómo se están organizando la ex pareja y de qué ha podido venir esta ruptura, y la que tiene una opinión muy clara de la cantante es otra artista mundialmente conocida: Jennifer López. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", señalaban en un comunicado la ex pareja, ¿qué tiene que decir Jennifer López sobre esta ruptura?

La cantante está viviendo el mejor momento de su vida desde que anunció su noviazgo con el actor Ben Affleck. La pareja está comprometida, y es que el actor es la segunda vez que le pide matrimonio. Jennifer López estrena este 14 de junio su propio documental llamado Halftime y contará cómo la artista del Bronx se preparó para su presentación del intermedio de la Super Bowl junto a otra gran estrella, Shakira. La cantante reconoce en el documental que actuar con la colombiana no fue una buena idea.

"Tenemos seis minutos. Tenemos 30 segundos de una canción, y si nos tomamos un minuto, eso es todo, nos quedan cinco- "Tenemos que tener nuestro momento. No va a ser una maldita revista de baile. Esta es la peor idea del mundo que dos personas actúen en la Super Bowl. Fue la peor idea del mundo", aseguraba la del Bronx en el documental que se estrenará en Netflix.

