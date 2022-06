Aunque es muy reciente el anuncio de separación entre Shakira y Gerad Piqué, parece que no es un problema para ellos a la hora de organizarse. En el comunicado que lanzó la cantante, dejó claro que el futbolista y ella iban a hacer todo lo posible para que a sus hijos no les afectase la ruptura y así está siendo. Este miércoles 8 de junio, la artista y el catalán se han dejado ver llevando a sus hijos a sus actividades extraescolares. No es la primera vez que la ex pareja hace "vida normal" desde el anuncio de la separación. Tras emitir el comunicado, Shakira y Piqué reaparecían juntos por el bien de su hijo mayor que disputaba un campeonato en el país europeo que les ha hecho viajar en familia.

Shakira se ha dejado ver por las calles de Barcelona con ropa cómoda e informal: vaqueros descosidos, camiseta gris estampada y deportivas. La cantante iba acompañada de su hijo menor, Sasha, de siete años, que, como se veía reflejado en su vestuario, ha acudido a clases de artes marciales.

Por otro lado se han dejado ver Milan, de nueve años, y su padre que le ha ido a recoger del entrenamiento de fútbol. El pequeño ha sido de lo más simpático y saludaba a la prensa que se encuentra instalada en la puerta de la casa familiar. De momento es Shakira la que está en esa casa con los niños y sus padres, mientras que Piqué se encuentra en un piso en pleno centro de Barcelona.

Gtres

La historia de amor entre la cantante y el futbolista comenzó con la música. La ex pareja se enamoró en plena grabación de 'Waka Waka', tema oficial del Mundial 2010 que acabó ganando España. También la música refleja su ruptura con la última canción de Shakira, 'Te felicito', una canción bastante explícita.

