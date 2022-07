Ivana Trump, la primera esposa del expresidente estadounidense Donald Trump y madre de tres de sus hijos, ha fallecido en su casa de Nueva York a los 73 años. El propio expresidente lanzaba un comunicado despidiéndose de la que fue su compañera durante años: "Estoy triste de informar a quienes la amaban, que son muchos, de que Ivana Trump ha fallecido en su casa de la ciudad de Nueva York. Era una mujer maravillosa, bella y asombrosa, que lideró una vida inspiradora. Su orgullo y su alegría eran sus tres hijos: Donald Jr., Ivanka, y Eric. Ella estaba orgullosa de ellos y nosotros estábamos orgullosos de ella. Descansa en Paz, Ivana!", eran las emotivas palabras de Trump a la madre de sus hijos.

El exmandatario no ha querido especificar en ningún momentos las causas del fallecimiento de su ex mujer. La familia Trump también lanzaban un comunicado a varios medios estadounidenses. "Con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestra querida madre, Ivana Trump. Nuestra madre era una mujer increíble: una fuerza en los negocios, una atleta de clase mundial, una belleza radiante, una madre cariñosa y amiga. Ivana Trump fue una sobreviviente", expresaron.

Donald e Ivana contrajeron matrimonio el 7 de abril de 1977, fecha desde la cual su esposa desempeñó varios cargos a lo largo de su carrera dentro de las empresas de la familia, llegando a crear juntos la insignia de su imperio: la Trump Tower.

Modelo, diseñadora, esquiadora (fue suplente en los Juegos Olímpicos de Sapporo 1972), empresaria y autora de novelas como 'Sola y libre para amar' y del libro de autoayuda 'Lo mejor está por venir: lidiando con el divorcio y disfrutando de la vida'. En los 80 ocupó importantes puestos en las organizaciones del magnate y tras el divorcio se centró en distintos campos, como la moda, los perfumes o las joyas.

