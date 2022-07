¿Paloma Cuevas o la finca La Cetrina? Luis Miguel se ha envuelto en todo tipo de rumores en las últimas semanas. El cantante mexicano ha viajado estas semanas a Madrid y las informaciones sobre su interés en la capital han apuntado a varios lugares destacando que podría haber un interés comercial o romántico (o ambos) en su viaje a nuestro país, y es que no habría motivos musicales para este vuelo.

Lo cierto es que el cantante está en España y los dos rumores que más fuertes suenan son: que podría llevar en negociaciones con Enrique Ponce varios meses para la compra de la finca La Cetrina; y que estaría viéndose con Paloma Cuevas, ex mujer del torero, en uno de los hoteles más lujosos de la capital y discretos donde el artista mexicano estaría encerrado en los días que lleva en la capital española.

Getty Images

Según explicó el periodista argentino Javier Ceriani en su programa ‘Chisme no like’, el cantante habría llegado a Madrid a principios de esta semana y estaría encerrado en el hotel desde entonces. Allí, alejados de los flashes de los paparazzis, habría visto a Paloma Cuevas en varias ocasiones, siguiendo los encuentros que ya habría habido en Miami. De esta forma la empresaria podría haberse vuelto a ilusionar después de que en julio de 2021 firmara el divorcio con Enrique Ponce.

Sin embargo, el torero no habría salido del todo de la vida de la empresaria y es que, según apuntaba María Patiño en 'Sálvame', El Sol estaría interesado en adquirir la finca de La Cetrina, ubicada en Jaén, propiedad del ex matrimonio y que se mantiene en venta desde unos meses después de que firmaran el divorcio. Y es que, esta propiedad habría sido todo un quebradero de cabeza para la pareja a la hora de separarse.

Lo cierto es que lo único que sabemos de todo esto es que, a falta de una fotografía que confirme la relación entre el cantante y Paloma Cuevas, fuentes cercanas al cantante han asegurado a 'ABC' que El Sol no tiene ningún interés en adquirir esta finca, y que, por tanto, no es cierto que lleve cinco meses negociando con Enrique Ponce. Una respuesta que desmiente a Patiño, dejando en el aire que el único interés que Luis Miguel tendría para venir a España sería de ocio y ¿placer?

