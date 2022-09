El pasado 19 de septiembre, familias reales y mandatarios de todos los países acudieron para despedirse de la Reina Isabel II. El funeral de la monarca fue solemne, con los detalles muy cuidados y lleno de curiosidades. Muchos fueron los rostros conocidos que quisieron despedirse de la difunta soberana como los reyes Felipe VI y Letizia, al igual que los reyes eméritos. La ceremonia consistió en un acto que recordaremos toda la vida, y es que ha sido un hecho histórico debido a los años de reinado de la monarca. Eran muchas las curiosidades que se podían apreciar mientras se celebraba la ceremonia religiosa como quién se sentaba al lado de quién, el tipo de vestimenta de algunos miembros de la familia real... pero lo que no se imaginaba nadie era que una actriz acudiese al funeral.

A la despedida de la reina Isabel II estaban invitadas algunas figuras del sector audiovisual y entre ella estaba la conocida actriz Sandra Oh. La intérprete, quien hace de Cristine Yang en 'Anatomía de Grey' durante una década antes de consagrarse con Killing Eve, era vista haciendo el paseillo para llegar a su asiento destinado con un sobrio vestido negro en el que destaca la insignia canadiense. Esto último es lo que le ha dado el honor de vivir este hecho histórico. Sandra Oh forma parte de la delegación de Canadá que asiste al sepelio de Isabel II, encabezada por el primer ministro Justin Trudeau. La actriz acudía, en este sentido, como miembro de la Orden de Canadá que recibió hace escasas semanas.



La distinción de la Orden de Canadá es el segundo mayor honor que se puede recibir en Canadá como país miembro de la Commonwealth, destinado a figuras que hayan desarrollado una carrera artística de renombre.

La aparición de Sandra Oh no ha sido la única que ha dejado a los espectadores con la boca abierta. También hay que recordar que David Beckham esperó en la cola durante catorce horas para asistir a la capilla ardiente de la monarca.