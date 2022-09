La familia real británica despide a la reina Isabel II con una foto inédita y una cita de Shakespeare. El palacio de Buckingham confirmaba que los restos mortales de la madre del rey Carlos III descansaban en paz en el castillo de Windsor, en la capilla conmemorativa del rey Jorge VI en la que descansan los restos de sus padres; su hermana Margarita y su marido, Felipe de Edimburgo que, antes de su traslado a este lugar, reposaban en la Bóveda Real.

Los restos mortales de la reina Isabel II recibieron sepultura en Windsor después del funeral de estado que congregó en la abadía de Westminster a más de 2.000 personas y en el que se produjo el reencuentro público entre los reyes Felipe y Letizia con don Juan Carlos después de dos años. Al último adiós de la monarca británica, también acudieron Sarah Ferguson y pudimos ver las lágrimas de Meghan Markle o de su bisnieta Carlota.

La casa real británica ha querido despedir a la reina Isabel II compartiendo un post muy especial en sus redes sociales. Junto a una foto suya inédita, caminando por el campo y realizada por Lichfield, han escrito una cita de 'Hamlet', una de las obras más famosas de William Shakespeare. "May flights of Angels sing thee to thy rest" que podría traducirse como "que un coro de ángeles te cante hasta tu descanso" o "qué coros de ángeles te arrullen en tu sueño eterno".



Además, han escrito la frase "En memoria de su querida majestad, la Reina. 1926-2022", señalando su año de nacimiento y de defunción. El post en Instagram tiene más de 7,1 millones de 'me gusta' y más de 150.000 comentarios en menos de 24 horas.

Además, también han distribuido el último retrato oficial realizado a la reina Isabel II que todavía no había sido publicado hasta el momento. Éste fue tomado el pasado mes de junio durante el Jubileo.