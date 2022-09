Juan Peña es conocido por ser 'el cantante de la jet-set'. Hay sueños que de tanto acariciarlos se hacen realidad. Es lo que le ocurrió al artista, quien desde pequeño deseaba triunfar como artista y lo ha logrado convirtiéndose en el cantante favorito de la gente con dinero. Aun así, sigue siendo el de siempre: extrovertido, amigo de sus amigos, noble, pero sobre todo, discreto. "Sigo siendo el de siempre. Igual canto en una fiesta privada que en un boda. Le canto igual a una estrella de Hollywood como Di Caprio, que a Antonio Banderas, que a un desconocido. A mí lo que me gusta es cantar", nos confiesa.

Hace casi dos décadas dejó Jerez para instalarse en Madrid y triunfar como cantante, pero aún queda mucho de ese 'chico', sobre todo "la inocencia. Yo quería vivir donde Rocío Jurado y Lola Flores, porque era donde vivían los grandes artistas, por eso cuando vine a Madrid, alquilé un apartamento en esa zona y ahí sigo viviendo".

Beatriz Velasco

Juan Peña ha cantado en Hollywood y Abud Dabi y reconoce que las canciones que más le piden en el extranjero son "'La Macarena' y temas de Julio Iglesias, Raphael o de Juan Gabriel". El artista ha cantado para grandes figuras: "Me impresionó mucho cantar delante de Denzel Washington o Lenny Kravitz, y no te digo ya delante de los miembros de la familia real, de la Reina Letizia, del Rey Felipe o del Rey Juan Carlos. Tengo una foto que guardo con mucho cariño en la que yo estoy cantando y la Reina Sofía está al fondo.

Beatriz Velasco

Es compañero de vida de Sonia González, hija del matador de toros Dámaso González, con la que tiene un hijo, Tristán. El pequeño lejos de gustarle los toros o la música, lo que le apasiona es el fútbol. "Se pasa el día con la pelota entre los pies. Quiere ser como Vinicius del Real Madrid. Yo lo único que pido es que sea feliz, que sea buena persona, que respete a todo el mundo. No me gustaría que fuera cantante porque las personas que somos nobles, como es su madre y soy yo, sufrimos mucho", nos cuenta. Y explica los motivos: "Porque para estar en esta profesión tendría que ser más fuerte, en el sentido de que no me afectaran tanto las cosas. Por eso no quiero que sea cantante, pero tampoco torero. No por nada, solo por el miedo que pasaríamos".

Beatriz Velasco

Lo suyo con Sonia fue amor a primera vista. "Ella presentaba un magazine en la Televisión de Castilla La Mancha y yo fui a que me entrevistara por un disco que acababa de sacar. Fue verla y le dije al manager que venía conmigo: esa será la madre de mis hijos. Me enamoró su humildad, su sencillez y su nobleza", confiesa.

Una palabra que le define es "felicidad". "Soy feliz, mucho. Mis padres están bien, Sonia también, mi hijo es una preciosidad. Con el Covid pensaba que me moría, pero tenemos una sanidad pública de 10 y ya pasó".

Y es que tras contagiarse de Covid, Juan Peña pasó 14 o 15 días ingresado en el hospital Ramón y Cajal, de Madrid. "Estuve muy malito. Salí adelante, pero la vida me cambió por completo. Lo positivo es que aprendí a darle importancia a la vida, a la salud, y a los amigos, que para mí son parte de mi vida. También me di cuenta de que hay gente que no te aporta nada", reconoce.





Su foto favorita

Cedida por Juan Peña

"Esta foto es de uno de nuestros viajes a República Dominicana, un país al que tengo tantísimo cariño", nos cuenta Juan Peña.

Entrevista realizada en el Hotel Wellington. Calle Velázquez,8 (Madrid)