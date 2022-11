Corinna zu-Sayn Wittengenstein desvela todos los secretos de su relación con el rey Juan Carlos. La amiga especial del Rey Emérito, coincidiendo con el recurso que el marido de la reina Sofía ha presentado en Londres contra la demanda que Corinna interpuso contra él y el CNI por acoso, pone en marcha 'CORINNA Y EL REY', un podcast de ocho capítulos en los que desgrana su tormentosa relación con el padre de Felipe VI. Cada capítulo, que se podrá escuchar de forma gratuita en las grandes plataformas a partir del 7 de noviembre, está centrado en una parte de la relación entre Corinna y don Juan Carlos: desde cómo se conocieron hasta su polémica ruptura pasando por las supuestas infidelidades del Emérito y el presunto acoso que ella habría recibido desde entonces.

El podcast 'CORINNA Y EL REY' ha sido producido por el innovador estudio de contenidos Project Brazen, de los afamados escritores Tom Wright y Bradley Hope, con la colaboración de PRX, organización sin ánimo de lucro . En ellos, Corinna desmenuza su tormentosa relación con el rey Juan Carlos. Los dos primeros capítulos se titulan 'La Casita' y 'Vivir del Cuento' y se estrenan, simultáneamente, el 7 de noviembre y luego llegará una nueva entrega semanal todos los lunes hasta completar los 8 capítulos. Corinna revela que en los inicios de su relación el rey Juan Carlos era "muy amable y acogedor" y que puso toda la carne en el asador para conquistarla. "Me llamaba probablemente diez veces al día y todos los días me mandaba flores y cartas", asegura y afirma haber aprendido muchas cosas sobre la Casa Real y la vida del Emérito como su infancia o la muerte de su hermano menor, Alfonso. Además, también habla de 'La Angorrilla', el palacio en El Pardo muy cerca de La Zarzuela en el que vivió Corinna entre 2008 y 2012.

Agencias

Pero el cuento de hadas entre Corinna y el rey Juan Carlos no tardó en truncarse y según descubrió la empresaria el Emérito "no solo estaba llevando una doble vida sino una vida quíntuple". "Hay algo de perturbador en él y bastante despiadado", dice en el podcast donde analiza el fin de su relación y el supuesto acoso al que queda sometida para que le devuelva los 65 millones de euros que le había ingresado en sus cuentas suizas. "Me despierto de madrugada y siento que hay alguien de pie, junto a mi cama, en mi propia habitación de hotel. (...) Si no obedeces estas instrucciones, podrías morir en un túnel como la Princesa Diana", asegura que le dicen. "Imagina que la persona que dice amar a tus hijos y que eres el amor de tu vida te involucra en una investigación criminal", es otro de los adelantos de su podcast.

Agencias

Antes del lanzamiento del podcast 'CORINNA Y EL REY', se ha lanzado la colección de moda de caza Royal Hunt, ocho prendas virtuales basadas en los diferentes episodios y la historia que hay detrás de cada uno de ellos. Un abrigo de camuflaje hecho a mano, para esconderte de esposas furiosas y agentes del servicio secreto o unas orejeras antirruido para proteger tus oídos de los rifles para cazar elefantes o de las insistentes llamadas de tu ex amante son solo algunas de las prendas virtuales que se podrán encontrar.