El Rey se casó con doña Sofía de Grecia muy enamorado y con la conformidad de las dos familias reales, la bendición del Papa Juan XXIII, el consentimiento del dictador Francisco Franco. Su boda tuvo lugar en Atenas, la ciudad que vio crecer a doña Sofía, un lunes 14 de mayo de 1962. Un enlace que la prensa griega de la época catalogó como una boda de "cuento de hadas". La pareja pronunció el 'Sí, quiero' dos años después de conocerse. Aunque ninguno de los dos sufrió un flechazo a primera vista en su primer encuentro. Por aquel entonces, se decía que don Juan Carlos andaba enamorado de la princesa italiana María Gabriela de Saboya, mientras Sofía había fijado sus ojos en Harald de Noruega. Sin embargo, ninguno de los dos acabó con quien quería, el príncipe heredero noruego se enamoró de la plebeya Sonia Haraldsen y por aquel entonces, no se podía permitir que el futuro Rey se casase con un princesa sin trono. Así que finalmente se celebró la boda entre el "apuesto príncipe español" y la hija mayor de los reyes de Grecia, una joven algo tímida, concienzuda y discreta. Y no fue solo una boda se celebraron tres bodas por su enlace. La capital griega se vistió de gala para acoger dichas celebraciones. Ver galería 7 Fotos 1 de 7 La pedida de mano Foto de familia de la pedida de mano de Doña Sofía. Siempre se han celebrado pedidas de mano en la Familia Real, aunque ahora están en auge y suele ser más común, hubo una época en la que estas estuvieron obsoletas. 2 de 7 Su primer foto oficial juntos Retrato de los jóvenes novios durante la pedida de mano en el año de 1961. 3 de 7 Una boda por todo lo alto Don Juan Carlos y Doña Sofía se casaron el 14 de mayo de 1962 en Atenas. 4 de 7 La foto de los recién casados Don Juan Carlos y Doña Sofía se casaron el 14 de mayo de 1962 en Atenas. 5 de 7 Una imagen para el recuerdo Don Juan Carlos y Doña Sofía se casaron el 14 de mayo de 1962 en Atenas. 6 de 7 Foto familiar Don Juan Carlos y Doña Sofía se casaron el 14 de mayo de 1962 en Atenas. 7 de 7 Doña Sofía, su reina Don Juan Carlos y Doña Sofía se casaron el 14 de mayo de 1962 en Atenas.

