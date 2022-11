Nick Carter se ha mostrado devastado tras la muerte de su hermano Aaron Carter y ha utilizado sus redes sociales para hablar de cómo se sentía en estos momentos tan difíciles. El 6 de noviembre nos enterábamos de la trágica noticia, el cantante de 34 años había sido hallado sin vida en la bañera de su piso de Lancaster (California). Según explicaban, Aaron tenía problemas de salud mental unidos a las drogas, de hecho, el cantante había estado ingresado en varios centros de desintoxicación. Con este duro final, su prometida, Melanie Martín, quiso despedirse de él con un comunicado: "Amo a Aaron con todo mi corazón, y va a ser un viaje para criar a un hijo sin su padre", expresaba.

Pero Melanie no ha sido la única que ha querido despedirse de la estrella de Disney, su hermano Nick Carter también le ha dedicado unas bonitas palabras: "Mi corazón está roto", escribía en un post con imágenes de recuerdos de ellos dos.

Instagram

El integrante de los BackStreet Boys explicaba que la relación entre los hermanos había sido "complicada", pero que su amor por él nunca había "desvanecido". "Siempre me he aferrado a la esperanza de que de alguna manera, algún día quisiera recorrer un camino saludable y finalmente encontrar la ayuda que tanto necesitaba", decía refiriéndose a los problemas de salud de su hermano Aaron.

Además, añadía que a veces se quiere culpar a "alguien o algo por una pérdida", pero matizaba que "la verdad es que la adicción y las enfermedades mentales son el verdadero villano". "Extrañaré a mi hermano más de lo que nadie sabrá jamás", agregaba en el comunicado.

Finalmente, se despedía con un "Te quiero Chizz" y concluía: "Ahora puedes tener la paz que nunca encontrarías aquí en la tierra... Te quiero hermanito", expresaba.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Por otro lado, al día siguiente de la noticia de Aaron Carter, los BackStreet Boys celebraron su concierto en Londres, y en ese momento pudimos ver a Nick muy emocionado por la pérdida. Asimismo, la banda homenajeó a la estrella Disney con su canción 'No place' mientras se mostraban fotografías del hermano de Nick.

Gtres