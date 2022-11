Queda una semana para la ceremonia de apertura del Mundial de Qatar y, como espectáculo que mueve masas, incluirá algunas actuaciones musicales que serán muy comentadas. Dua Lipa, estrella del momento, parece que estaba en la lista para dar el pistoletazo de salida al mundial, ya que a parte de ser una artista muy aclamada por el público, es una apasionada por el fútbol. La cantante se ha descrito a sí misma como una fan honoraria del Liverpool, incluso actuó en la final de la Champions League que tuvo lugar en Kiev en 2018, ¿será de las artista estrellas de la apertura? Ella misma lo desvelaba a través de las redes sociales.

Dua Lipa explicaba a sus seguidores que no actuará en la ceremonia de apertura ni tampoco ha participado en negociaciones al respecto por un claro motivo. "Animaré a Inglaterra desde la distancia y espero poder visitar Qatar cuando cumpla con las promesas de garantizar los recursos humanos que hizo cuando consiguió organizar el Mundial", añadía la artista muy recta con sus principios.

Gtres

Con el estado árabe enfrentando crecientes críticas por su trato a las mujeres, los trabajadores migrantes y las personas LGBT, parece que Dua Lipa no quiere verse involucrada en este tipo de acontecimientos. 'The Wall Street Journal' informó en el años 2015 que más de 1.200 trabajadores murieron construyendo la infraestructura para el torneo. El año pasado, 'The Guardian' colocó esa cifra más cerca de los 6.500. Además, Qatar también castiga la homosexualidad con prisión y considera que los hombres son los tutores de sus mujeres. También tiene leyes estrictas sobre alcohol, drogas, intimidad pública, relaciones fuera del matrimonio, códigos de vestimenta y juramentos.