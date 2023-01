This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Si eres cocinero y estás buscando trabajo, esto te puede interesar.después de que el futbolista haya fichado por el equipo Al-Nassr . Sin embargo, pese a cambiar su lugar de residencia, la pareja seguirá eligiendo Portugal como lugar de desconexión familiar. Allí han compadro una mansión, de las más grandes del país, pero no está completa, ya que la parejaEl chef que están buscando tiene que ser capaz de deleitar todos los placeres y antojos gastronómicos del futbolista, la modelo y sus hijos. También tendrá que conquistar el paladar de los invitados que acudan a la masión. Según ha podido conocer el medio portugués ‘Correio da Manha’, a la pareja se le está complicando este asunto, ya que hay pocos candidatos que cumplan la exigencias a la perfección.No solo está el requisito de deleitar con sus platos a los jefes, sino que tiene que. En primer lugar, sushi y pizza, una de sus comidas favoritas. También tiene que saber elaborar a la perfección uno de los platos favoritos del futbolista: el bacalao a bras.El candidato que puede optar por el puesto tendrá, a parte de la gran suerte de trabajar con dos personalidades muy conocidas, un buen sueldo.al mes sería el sueldo estipulado, a parte de cumplir a rajatabla algunas claúsulas de confidencialidad.