Shakira ha acudido junto al productor argentino, Bizarrap, al programa del conocido presentador estadounidense, Jimmy Fallon. Es la primera vez que los dos artistas conceden una entrevista conjunta para hablar de su éxito mundial y la primera vez que cantan en directo 'Music Session Vol. 53'. Al ser un momento tan especial, la artista colombiana decidió acudir acompañada de sus dos hijos Milan y Sasha. Y es que, el gran responsable de este 'hit' mundial no es otro que su hijo Milan. Tal y como contó Shakira fue su hijo mayo el que le dijo 'Mamá tienes que hacer una canción con Bizarrap'.

Fue él el que llamó a su representante para sugerir la colaboración:" ¡Hasta le mandó una nota de voz a mi manager diciéndole que teníamos que hacerlo porque íbamos a ser número uno".

El primer acercamiento entre el productor argentino y la cantante se produjo cuando él estaba aún celebrando el enorme éxito de su colaboración con el español Quevedo. Él le mandó un mensaje a través de Instagram que ella tardó en responder dos meses. Cuando por fin Shakira leyó el mensajes y se lo enseñó a su hijo dijo: "¡Oh dios mío ¡El dios argentino!".

A partir de ese momento, el viajó a Barcelona, Shakira le mostró la canción y juntos empezaron a trabajar en este éxito mundial. Él le enseñó dos acordes y Shakira eligió uno de ellos. "Reconozco cuando una canción es buena porque empiezo a mover mis caderas", explica la artista colombiana.



"Escribí una canción para mí, pero ha significado mucho para todas las mujeres que necesitan una voz. Fue una manera de hacer terapia para mí", ha reconocido Shakira sobre la letra de la canción que fue terapéutico para ella tras su separación de Gerard Piqué: "ha sido una forma muy sana de canalizar mis emociones. Desde que la lanzamos no siento que tenga fans ahí fuera sino una hermandad de mujeres".

Asombrada por todo el éxito que está teniendo la canción, Shakira pide que la pellizquen porque está viviendo un auténtico sueño. Y es que no nos extraña, ya que este tema ya ha batido 5 récord Guinnes.

Un look rompedor

Para interpretar por primera vez este hit mundial, Shakira escogió un body de cuero que jugaba con transaparencias. Atadas a este body, unas botas-pantalón de piel negra que recordaban a la colección creada por Rihanna en colaboración con Manolo Blahnik.

