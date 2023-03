Will Smith puso a los premios Oscar, en la pasada edición, en la actualidad del mundo entero, y no precisamente por los premios en sí: su bofetada al presentador de la noche -Chris Rock- empañó el glamour y la alegría con la que suele celebrarse la fiesta del cine, y así lo confirmó el propio Chris hablando de ello un año después, hace sólo nos días. A pesar de que la Academia tomó cartas en el asunto y le prohibió al actor su vuelta a la gala durante los siguientes 10 años, el actor se las apañó, sin comerlo ni beberlo, para colarse de nuevo en ella, aunque no presencialmente: el presentador de la gala de este año, Jimmy Kimmel, volvió a sacarlo a colación.



Con el humor que le caracteriza, quiso advertir a los presentes que no se les ocurriera volver a protagonizar algo así, y no hizo falta ni mencionar a Will, todos sabían a lo que se refería con sus palabras: "Queremos que se diviertan, se sientan seguros y, lo que es más importante, queremos que yo me sienta seguro. Si alguien en este teatro comete un acto de agresión durante el show te darán el Oscar a mejor actor... y se te dará el permiso para dar un discurso de 19 minutos".

Los presentes entendieron perfectamente el 'gag', pero igual que habló con humor, también quiso avisar de que la organización se había puesto "seria" con eso: "Hay un equipo de crisis. Si sucede algo impredecible o violento durante la ceremonia, haced lo mismo del año pasado: NADA. Sentaos y no hagáis absolutamente nada. Quizá dadle un abrazo al agresor", apuntó también. Precisamente sobre ese 'equipo de crisis' quiso apuntar también que, si a alguien se le ocurrí subir al escenario a atacarle, 'no iba a ser fácil', ya que tenía por allí a unos 'amiguetes' que estaban 'dispuestos a defenderle', que no eran otros que Michelle Yeoh, Pedro Pascal, Michael B. Jordan o incluso Steven Spielberg.

Sin duda, fue una de las bromas de la noche. Una noche que acabó con el presentador protagonizando un 'sketch' de él frente a un cartel que rezaba "número de galas de los Oscar sin incidentes', mientras cambiaba el contador de 0 a 1. Sin duda el tema ha dado mucho que hablar y, también, mucho material para cachondeo en Hollywood.