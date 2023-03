Que te den una bofetada se puede recordar con más o menos rencor, pero que lo haga nada menos que Will Smith, y que además lo haga literalmente delante del mundo entero, es otro nivel. Ha llovido ya prácticamente un año de aquel infame episodio, y aunque en alguna ocasión Chris Rock, el damnificado, ha hecho referencia a ello, no ha sido hasta ahora cuando el actor y cómico ha dicho lo que no había contado antes, y ha sido en uno de sus monólogos de su espectáculo 'Selective Outrage' -en el teatro Hippodrome de Baltimore-donde no ha dejado títere con cabeza: "Ya sabéis lo que pasó. Ese cabrón me abofeteó en los Oscar y la gente me pregunta '¿te dolió?'. Todavía duele", reconoce.



Will Smith pidió perdón en varias ocasiones: al recoger su Oscar por 'El método Williams' y días después de la gala. También lo hizo pasado el tiempo, en su reaparición en verano, pero parece que para Chris no ha sido suficiente, que tenía a Will en un pedestal: "Me encantaba Will Smith. Toda mi vida me ha encantado. Ha hecho grandes películas, pero ahora veo 'Hacia la libertad' solo para ver cómo le dan una paliza", bromeaba.

Neilson Barnard Getty Images

"No soy una víctima. Nunca me verás llorando con Oprah o Gayle King. Nunca va a pasar. Recibí ese golpe como Pacquiao", ha contado sobre cómo se 'comió' estoicamente el puñetazo. Un puñetazo que hizo que Chris se interesara sobre las últimas noticias sobre Will por aquel entonces, y llegó a la conclusión de que la broma sobre la calvicie de su mujer no fue la causa, sino la consecuencia de que el actor llegara a un punto por el que le convirtió en diana de sus frustraciones tras conocerse que Jada Pinkett le había sido infiel: "Normalmente no hablaría de esas cosas, pero por alguna razón ellos lo pusieron en Internet. No tengo ni idea de por qué lo harían [...]. ¿Pero a quién golpea? A mí, a quien sabe que puede vencer. Will Smith practica la indignación selectiva", ha dicho, haciendo referencia, también con mucho humor, al título de su espectáculo.

Will Smith reconstruye su vida

Sin duda, Will ya pagó por todo aquello: la crítica se le echó encima, estuvo a punto de perder el Oscar que acababa de ganar, y la Academia de cine le ha vetado durante 10 años en las galas de los Oscar. Su reputación se ha visto muy tocada, tuvo que entrar en rehabilitación para aprender a gestionar la ira y perdió dos proyectos con Netflix y Sony Pictures ('Fast and Loose' y 'Bad Boys 4') poco después del incidente. Ahora su vida parece que remonta, pero es inevitable recordar este episodio de su vida en su primer aniversario.