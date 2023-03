Todos tenemos claro que en la ceremonia de los premios Oscar lo importante son los ganadores de los galardones, pero cuando alguien como Rihanna, parte de la realeza de la música, pone un pie en una gala como esta, el mundo entero se para, y es que la cantante no sólo desfiló por la alfombra roja (o más bien de color champán este año) con un imponente diseño, sino que además regaló a todos un directo de su tema 'Lift me up', nominado a los Oscar como 'Mejor canción', un premio que, sin embargo, no recayó en ella, sino en 'Naatu Naatu', tema principal de la película india 'RRR'.



A pesar de no llevarse a casa el preciado galardón, Rihanna lo dio todo esa noche. Apareció por la alfombra con un vestido de Alaïa en cuero marrón y transparencias del mismo color, que dejaban a la vista su tripa de embarazada, ya que la cantante, que anunció su estado por sorpresa en la 'Super Bowl', siempre ha sido una gran defensora de mostrar la barriga en sus looks premamá siempre que se pueda, y es que, al fin y al cabo, es una de las etapas más bonitas para muchas mujeres.

La intérprete de 'Where have you been', poco después, se subió al escenario para entonar la emotiva 'Lift me up', y lo hizo con cambio de vestuario al completo: se soltó el pelo y se plantó un 'outfit' cuajado de cristales que firmaba John Galliano para Maison Margiela.

Tras la actuación, que dejó a todos boquiabiertos y en pie aplaudiendo, la artista no volvió a enfundarse el primer vestido, sino que se decanto por un tercer look: ya no pasó por peluquería para hacerse un nuevo recogido, pero sí estrenó un vestido en dos piezas hecho a medida de Bottega Veneta en color azul Tiffany. ¿Será una pista para desvelar que lo que espera es otro niño? El sexo de la criatura aún sigue siendo un misterio, y conociendo a Rihanna quizá aún tardemos en tener la confirmación...

