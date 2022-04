Los nombres más originales los tienen los hijos de estos famosos

Ya en la fase final de su embarazo, Rihanna se siente muy sexy y bastante cómoda con el cuerpo que tiene ahora. Sus looks premamá son de lo más comentados, y es que desde que desveló su embarazo, en cada evento la cantante presume de tripita de una manera muy original.

Para dar la bienvenida a la primavera, Rihanna ha elegido un look de los más llamativo pero mucho más cómodo que los anteriores que le hemos podido ver. Dando un paseo por Los Ángeles, la artista lucía un par de vaqueros holgados de color rosa pálido, en los que ha confiado durante todo su embarazo. Para la parte de arriba elegía un bralette de rizo de Bottega Veneta, un collar y una chaqueta informal de R13.

Rihanna suele lucir de bolsos con los outfit, pero en esta ocasión ha querido ir de una manera más cómoda e informal. La cantante lució con su look primaveral un accesorio poco convencional colgado del hombro: una estola de zorro de color rosa flúor.

Dejando a un lado los zapatillas deportivas a las que nos tiene acostumbrados, la de Barbados ha escogido esta vez para lucir su look pink unos zapatos tipo mule de Saint Laurent. A pesar de que sus looks dicen mucho de cómo se está tomando ella el embarazo, Rihanna y Asap Rocky si que no dicen nada sobre el sexo del bebé. Sus seguidores pudieron ver a la artista comprar ropa de bebé y dedujeron que se trata de una niña, ya que compraba un vestidito naranja.

