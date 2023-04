Karim Benzema y Jordan Ozuna han sido padres de su primer hijo en común

La relación de Karim Benzema y la modelo Jordan Ozuna se ha consolidado en apenas meses. Este verano conocíamos que la pareja estaba muy enamorada disfrutando del descanso entre temporadas del futbolista, desde entonces tan solo hemos podido verles dando rienda suelta a su amor en redes sociales, la única plataforma en la que se dejan ver juntos pues ambos guardan con celo su vida personal. Ella se encargaba de oficializar la relación precisamente a través de Instagram con una publicación de los dos juntos en la que se les veía en una actitud muy cariñosa. Más tarde, Ozuna se encargaba de normalizar la publicación de selfies y fotografías juntos en las que podíamos ver lo enamorados que ambos se encuentra. "Mi amor y mi mejor amigo", le escribía en su cumpleaños al futbolista. Mientras, él ha dedicado siempre su perfil de Instagram más a su vida profesional y sus tres hijos, con los que publica incontables fotografías.

Este mes de abril hemos conocido que han sido padres de su primer bebé en común. La modelo estadounidense ha dado a luz a un bebé este 28 de abril, tal y como informa Semana, después de haber ingresado el pasado miércoles en el clínica Ruber donde finalmente tuvo un parto natural en el que todo salió a la perfección.

El embarazo ha sido uno de los grandes secretos de la pareja. La modelo no ha publicado ninguna imagen en la que se la viera la incipiente barriga aunque ABC adelantaba en octubre la noticia. "Ambos están muy ilusionados", explicaba el diario al que el entorno del futbolista aseguraba que "a pesar de tener hijos de dos mujeres diferentes y haber comenzado una nueva relación, se encuentra en su etapa más estable emocionalmente".

Y es que la pareja ha querido mantener todo en la más estricta intimidad. De hecho, este sábado Benzema publicaba una historia en su Instagram en la que, lejos de hablar de su novia, instaba a los aficionados al Real Madrid a ver el partido contra el Almería al que está convocado para jugar, ¿dedicará un gol a su recién nacido?