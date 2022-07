Will Smith reaparece tras la bofetada a Chris Rock en los Oscar

Will Smith pide perdón View this post on Instagram A post shared by Will Smith (@willsmith) "He pasado los últimos tres meses comprendiendo los matices de lo sucedido. El trabajo que estoy tratando de hacer es que estoy profundamente arrepentido, y estoy tratando de no pensar que soy un pedazo de mierda", comienza explicando el vídeo en el que el actor pide perdón a Chris Rock.

David Bisbal presume de su mujer View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) El cantante está completamente enamorado de Rosanna Zanetti y siempre que puede grita su amor a los cuatro vientos por la mujer que conquistó su corazón hace ya casi una década y con la que ha formado una preciosa familia.

La reflexión de Candela Peña View this post on Instagram A post shared by Candela Peña (@candela_penya) La actriz ha querido compartir cómo ha sido para ella este último año. Y es que, ha sido nulo en cuanto proyectos laborales, un año en blanco pero que seguro que no dura para siempre porque ella es una magnífica actriz. ¡Ánimo Candela!

Su particular paraíso View this post on Instagram A post shared by Marie Ducruet (@marieducruet) El hijo mayor de la princesa Estefanía de Mónaco ha querido compartir con todos sus seguidores su lugar favorito y no es otro que junto a su mujer y su perrito. Eso sí, las vistas son espectaculares.

Georgina se apunta a las trenzas de raíz View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) La joven se encuentra en España mientras se decide el futuro laboral de Cristiano Ronaldo. Y está aprovechando al máximo sus días en la capital donde además de trabajo está disfrutando del ocio madrileño.

