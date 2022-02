La hija menor de Rainiero y Grace Nació el 1 de febrero de 1965, en el Palacio del Príncipe de Mónaco. Es hija de Rainiero III, de la dinastía Grimaldi, y de la ex actriz Grace Kelly, ambos ya fallecidos. Tiene dos hermanos: Carolina y Alberto, actual Príncipe de Mónaco, ocho y siete años mayores que ella.



Les crió su institutriz Patrice PICOT A pesar de la imagen de familia feliz que siempre ofrecían, recientemente se ha sabido que la infancia de los tres hermanos no fue tan idílica. En realidad, la persona a la que se sentían más unidos era a su institutriz, Maureen Wood. Según declaraciones de la princesa Carolina: “Fue la figura clave de nuestras vidas. Estábamos más cerca de ella que de nuestros padres”.



Fuera del liceo y primer novio Hearst Estudió el Bachillerato en París (Francia), en el Liceo Dupanloup, privado y católico, y la expulsaron a los 16 años “por un comportamiento incompatible con las normas de la institución”. Volvió al Principado y conoció a Paul Belmondo, hijo del actor francés Jean-Paul Belmondo, quien se convirtió en su primer novio oficial.



Su madre murió en un accidente Hearst El 13 de septiembre de 1982, ella y su madre volvían de su casa en las montañas, en Roc Agel, cuando llegando a Mónaco, en una carretera llena de curvas, el coche siguió de frente y cayó por un terraplén. Ella se fracturó una vértebra, mientras que Grace no despertó del coma y falleció al día siguiente.

De Belmondo a Delon Hearst Se dijo desde que era ella quien conducía, hasta que Grace se despistó al volante porque ambas iban discutiendo. El caso es que ese hecho marcó un antes y un después en su vida. Dejó a Paul Belmondo, que estuvo a su lado en esos duros momentos, por Anthony Delon, hijo también de otro conocido actor, Alain Delon, y comenzó una larga lista de romances.



La canción fue un éxito Pool LOYZANCE/OTHONIEL En 1986 lanzó su propia firma de bañadores y sacó al mercado un single, “Ouragan” (“Huracán”), que vendió más de cinco millones de copias. Se trasladó a vivir a Los Ángeles (EE UU), donde pensaba seguir su carrera musical al lado de su nuevo novio, el playboy Mario Oliver. Entremedias, vivió un breve romance con el actor Robe Lowe.



Anuncio su compromiso Hearst Su segundo álbum pasó sin pena ni gloria, rompió con Oliver y regresó a Europa. En abril de 1990 anunció por sorpresa su compromiso con un joven empresario, Jean Yves Lefur. Pero poco más se supo de él. En mayo de 1992 anunció que estaba embarazada de su guardaespaldas, Daniel Ducruet. En noviembre eran padres de un niño, Louis, y en mayo de 1994 nacía su segunda hija, Pauline.



Boda con Daniel Ducret Se casaron en una sencilla ceremonia civil, el 1 de julio de 1995. Un año después se publicaron unas escandalosas fotos, en las que se veía cómo él mantenía relaciones en una piscina con una stripper belga.



Otro guardaespaldas Hearst El divorcio fue inmediato. Posteriormente mantuvo una relación secreta con otro guardaespaldas, Jean Raymond Gottlieb, padre de su tercera hija, Camille. Pero cuando ésta nació, en julio de 1998, ya habían roto.



Un domador y un acróbata BERTRAND GUAY En 2002 se dedicó a recorrer Europa con el circo de su nuevo amor, el domador de elefantes Franco Knie. Rompieron en marzo de 2003 y, en septiembre, se casó con Adans López Peres, un acróbata portugués de madre española. Se divorciaron diez meses después y desde entonces no se le ha conocido ninguna relación.



Su secreto AJ/Pool Vive en Mónaco junto a Camile, su hija pequeña (primera por la derecha junto a sus hermanos). Tiene muy poco servicio y no es raro verla haciendo la compra en un supermercado cercano a su casa.



Con su ex en la boda de su hijo Instagram La princesa Estefanía ejerció de madrina en la boda de su hijo, Louis Ducruet con Marie Chevallier, en 2019. En el enlace civil celebrado en el Ayuntamiento del Principado -momentos antes de la boda religiosa-, Estefanía posaba orgullosa del brazo de su hijo y al lado del que fue su marido, Daniel Ducruet.

Su hija mayor, diseñadora Gtres En febrero de 2020, Estefanía de Mónaco y su hija Camille, asistieron al desfile de Pauline Ducruet en París. Orgullosas, ambas posaban con las creaciones de la diseñadora.

Hermanos unidos Gtres El pasado 19 de noviembre, Día Nacional de Mónaco, Estefanía saluda desde uno de los balcones del palacio real del Principado jutno a sus hermanos mayores, Alberto y Carolina de Mónaco.

Pendiente de sus sobrinos Gtres El pasado mes de diciembre, Estefanía y sus hijos, Camille Gottlieb y Louis Ducruet, arroparon a los mellizos Jacques y Gabriella a repartir juguetes para los niños del Principado.

