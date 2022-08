Charlene de Mónaco ha atravesado uno de los peores momentos de su vida en los últimos años después de haber pasado meses ingresada en Sudáfrica por una grave enfermedad. Una situación que ha permanecido en auténtico secretismo desde entonces puesto que apenas hemos tenido información oficial sobre ello. Ahora, Charlene ha concedido una entrevista a News24, una revista sudafricana en la que se ha abierto en canal confesando cómo ha vivido ella estos meses. "He pasado por un período muy difícil pero tengo la suerte de haber contado con el apoyo y el amor de mi marido, mis hijos y mi familia, de los cuales saco mi fuerza", ha asegurado en esta charla en la que confiesa que "físicamente me encuentro mucho más fuerte". Y es que después de su ingreso en Sudáfrica, Charlene pasó cuatro meses en Suiza tratándose su agotamiento físico y mental.

Gtres

“El camino ha sido largo, difícil y muy doloroso. No quiero ir muy rápido, pero hoy me siento más tranquila”, ha declarado la Princesa confesando que se está tomando la vuelta con mucha calma y filosofía para no volver a recaer. Para ello, además, ha retomado el deporte, incluida la natación, deporte en el que llegó a competir. Y es que el año pasado soportó varias operaciones agotadoras en Sudáfrica derivadas de una infección de oído, nariz y garganta, una de las cuales la dejó tan débil que colapsó y tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital de Durban en septiembre.

Durante este tiempo, los rumores de crisis en el matrimonio han sido constantes, a pesar de que, según la revista, ellos consideran que son totalmente infundados. Y es que, Charlene habla de lo sólida que es su familia, puesto que todo “gira en torno a los niños” quienes están disfrutando de sus vacaciones de verano: “han estado muy ocupados haciendo cosas como vela, cursos de concienciación marina, así como cursos de introducción al buceo y rescate acuático”. Para ellos, es vital que se familiaricen con su entorno puesto que, para Charlene, "es importante que tomen conciencia a una edad muy temprana de que nuestro medio ambiente es frágil y que es necesario respetarlo y preservarlo incluso con pequeñas acciones". Precisamente su relación tan estrecha con sus hijos hace que la primera reaparición pública de Charlene fuera a través de las redes sociales con una fotografía junto a sus hijos.