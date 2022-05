El mensaje de Ángela Cremonte a su hija View this post on Instagram A post shared by ÁNGELA CREMONTE (@angela_cremonte) La actriz se encuentra esperando su primera hija y ha querido regalar a todos sus seguidores un bonito posado frente a uno de los espejos de su hogar solo vestida con unas braguitas que ha acompañado con un precioso texto que su hija podrá leer en un futuro.

Justin comparte la foto más natural de Hailey View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) El cantante ha compartido una imagen en la que aparece su mujer, sin maquillaje, con gafas y mirando hacia una cámara que la ciega con su flash.

Carolina Marín gana su sexto Europeo consecutivo View this post on Instagram A post shared by Carolina Marin (@carolinamarin) Carolina Marín sigue haciendo historia. La joven se proclamó campeona de Europa por sexta vez consecutiva después de vencer en la final disputada en Madrid a la escocesa Kirsty Gilmour.Carolina vuelve a subirse a lo más alto del podio un año después de su grave lesión de rodilla que le dejó fuera de los pasados Juegos Olímpicos hace menos de un año.

View this post on Instagram A post shared by Isa Jiménez (@isabeljimenezt5) A pesar de que sus estilismos siempre parecen perfectos detrás de la pequeña pantalla, la socia de Sara Carbonero nos ha enseñado que detrás de su ceñido vestido se escondía ropa cómoda como un pantalón cargo.

View this post on Instagram A post shared by Anna Simon Marí (@annasimonmari) La presentadora está a punto de estrenarse como madre. Pero antes de dar este gran paso en su vida, Anna ha querido dejar plasmado el cambio de su cuerpo a través de varias instantáneas que ha compartido en redes sociales.

Samantha Vallejo-Nágera celebra su aniversario de boda View this post on Instagram A post shared by 𝐒𝐚𝗺𝐚𝐧𝐭𝐡𝐚 𝐕𝐚𝐥𝐥𝐞𝐣𝗼-𝐍𝐚𝐠𝐞𝐫𝐚 (@samyspain) La jurado de 'MasterChef' ha querido felicitar a su marido, Pedro Aznar, compartiendo una imagen de su enlace de hace 20 años. Ambos aparecen felices y muy sonrientes y la chef tiene un deseo: "!A por otros 20! @peru_aznar" ¡Felicidades pareja!

Tania Llasera presume de su nuevo libro View this post on Instagram A post shared by ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera) La presentadora ha compartido la portada y algunos detalles de su nueva obra que saldrá a la venta el 8 de junio aunque ya está en preventa.

Julia Otero, sorpresa en forma de fotos View this post on Instagram A post shared by Julia Otero (@otero_julia) De esta guisa se encontró la periodista la habitación del hotel de Bilbao en el que se iba a hospedar: decorado con algunas de sus mejores fotos. Un gesto que la emocionó.

Octavi Pujades recuerda a su madre View this post on Instagram A post shared by Octavi Pujades (@octavipujades) El actor ha querido felicitar a su madre, que hoy habría cumplido 82 años, con un emotivo post en sus redes sociales. ¡Un beso al cielo!

Rosa López y su consejo a Chanel para Eurovisión View this post on Instagram A post shared by Rosa López (@rosalopezoficial) Nadie mejor que Rosa López, que participó en el festival en 2002, para aconsejar a la representante española de Eurovisión de este 2022. ¡Mucha suerte Chanel!

Malena Costa, amante del vino View this post on Instagram A post shared by Malena Costa Sjögren (@malenacosta7) La modelo y su marido, Mario Suárez, han descubierto los secretos de bodegas y viñedos en su última escapada.

Anita Matamoros, en Ibiza View this post on Instagram A post shared by ANITA (@anitamg) La hija de Makoke le pone al mal tiempo, buena cara y, a pesar de que las nubes inundaban la isla, a ella le gusta igual. ¡Y además sin gente!

Sonia Ferrer, cada día más enamorada View this post on Instagram A post shared by Sonia Ferrer (@soniaferrer) La presentadora está en pleno proceso de preparación de la boda junto a su chicho, Sergio Fontecha, y aunque los nervios y el estrés por la organización pueden jugar malas pasadas y algún que otro mosqueo, parece que ellos están de lo más compenetrados. No hay más que ver lo sonrientes que aparecen en la primera foto y el beso que se han dado en la segunda. ¡Nos encanta verles tan románticos! Y eso que ella misma nos confesó que no pensaba que volvería a casarse...

Verdeliss y su accidente de coche Verdeliss Instagram Todos tranquilos, que la influencer de los 8 hijos está entera. Verdeliss ha contado en sus stories de Instagram su preocupación por haber rayado un coche con el suyo mientras aparcaba. Al menos ha sido una ciudadana ejemplar dejando una nota al dueño del otro coche con sus datos para pasarle el parte al seguro. ¡Qué maja! Desde luego, gente como ella queda poca...

Mario Suárez y Malena Costa, de aniversario View this post on Instagram A post shared by Mario Suárez (@mariosuarez4) Parece mentira que hayan pasado 10 años desde que os contáramos que la modelo y el futbolista estaban saliendo, pero sí: fue en 2012 cuando sus vidas se cruzaron, y desde entonces han sido inseparables. Se casaron en 2017, y a día de hoy siguen sonriéndose el uno al otro como el primer día. A la Rivera del Duero se han ido a celebrar su aniversario por todo lo alto. ¡Felicidades, pareja!

Carla Barber vuelve a la rutina View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) Esta semana empezaba regular para la doctora y ex superviviente cuando nos contaba que había caído enferma a unos días de dar a luz. Afortunadamente, ya está en plena forma, e incluso ha vuelto a su rutina de deporte a pesar de estar ya a puntito de caramelo. ¡Esta chica no para!

Irene Rosales mira por nuestra salud mental View this post on Instagram A post shared by Irene Rosales Vázquez (@irenerova24) Estar físicamente es tan importante como estarlo mentalmente, y por eso, porque a veces parece que nos ocupamos más del exterior que del interior, la modelo y mujer de Kiko Rivera ha querido echar un cable recomendando a todos que vayan a terapia. Y es que, como ya sabemos, no hay que esperar a estar mal para ir al psicólogo.

Jorge Cyrus estrena retoque estético View this post on Instagram A post shared by JORGE CYRUS (@jorgecyrus) El influencer siempre está dispuesto a dar gran contenido y a que todos nos echemos unas risas con sus vídeos, pero ahora ha querido ponerse serio para hablar de un tema que le atormentaba desde pequeño: la gran inseguridad que le provocaba su nariz, a la que ahora ha sometido a una rinoplastia parara verse mejor y más seguro de sí mismo. ¡Deseando estamos de ver el resultado!

Marisa Jara vuelve 'al tajo' View this post on Instagram A post shared by MARISA JARA (@marisajarab) No ha pasado ni un mes desde que Marisa Jara se convirtiera en mamá de su primer hijo, al que ha llamado Tomás, pero ella ya se encuentra estupendamente para volver al trabajo y promocionar su marca de joyas, una colección a la que ha añadido este nuevo modelo con la virgen del Rocío al que ha llamado 'Doñana', y para el que ha contado que se ha inspirado en su chico y en su bebé. Con cristales de Swarovski, hemos visto que el precio asciende a los 42 euros...

Miguel Ángel Silvestre y su pulla a su 'ángel de la guarda' View this post on Instagram A post shared by Miguel Angel Silvestre (@miguelangelsilvestre) Sabemos que el castellonense es muy bromista, y ha presumido de sentido del humor con su último post, en el que aparece junto a una foto de una perra en la que ha etiquetado a su 'ángel de la guarda', que no es otra que su representante, Beatriz Castro, a la que también considera su amiga. "La mía se llama Bea y es así... igualita que en la foto", ha escrito. ¡Qué malo!

Laura Matamoros y su accidente por patosa Laura Matamoros Instagram La hija de Kiko Matamoros no gana para disgustos, y el último lo ha sufrido en sus propias carnes cuando se disponía hace unos días a echar una foto a la comida, como buena influencer que es. El problema vino cuando, al ir a echar el pie y colocarse, pisó mal y acabó dándose el golpe del año. Al principio no parecía nada, pero ha acabado con este gran morado en la rodilla. Duele sólo de verlo...

Marta López Álamo acude a terapia Marta López Álamo Instagram La novia de Kiko Matamoros no ha escondido nunca que está súper contenta con sus sesiones de terapia. El psicólogo le está ayudando a superar sus inseguridades, y a no recaer también en los problemas de alimentación que sufrió en su adolescencia, pero ahora también se le suma el bajó que tiene por la ausencia de Kiko, que está en Honduras. "Normalicemos ir a terapia", ha dicho en sus redes sociales.

Violeta Mangriñán y su bonito mensaje a Fabio Violeta Mangriñán Instagram A pesar de que parece que Violeta está la mar de contenta en Ibiza por trabajo, su mente está a miles de kilómetro de la isla pitiusa, y es que mientras ella 'disfruta' de un viaje de trabajo junto a Netflix, su chico, Fabio Colloricchio, está en Argentina acudiendo al entierro de su abuela Antonia. "Allá donde tú vayas, nuestros corazones van contigo. TE AMO", le ha dedicado junto a la puesta de sol.

Carme Chaparro supera un complejo físico View this post on Instagram A post shared by Carme Chaparro (@carmechaparro) La periodista y presentadora ha confesado en su cuenta de Instagram que superó un complejo nada menos que a los 38 años: sus labios, grandes y carnosos, por los que otras matarían, siempre le han creado una gran inseguridad, y por eso no quiso pintárselos hasta casi la cuarentena. Ahora, a sus 49 años, parece que, pro fin, lo ha superado: "No sé [...] si la edad te quita las tonterías o te hace fijarte más en ellas", ha escrito.

Carlos Sobera amplía la familia View this post on Instagram A post shared by Carlos Sobera (@carlossobera) Nunca es tarde para ampliar la familia, pero en el caso del presentador Carlos Sobera, a sus 61 años, parece que ya no aspira a tener más hijos. Sin embargo, mascotas caben en casa las que hagan falta. Martina se llama la nueva adición de la familia. ¡Qué monada!

Sara Sálamo se apunta al color de pelo que será el favorito de las morenas View this post on Instagram A post shared by Maria Roberts | HAIR ARTIST (@mariaroberts25) Con el cambio de estación llegan los cambios de look, y Sara Sálamo ha decidido terminar abril y estrenar mayo con un nuevo pelo: ha transformado su castaño, algo apagado y con el color desvanecido, por un precioso tono caramelo con reflejos. Su estilista ha sido la encargada de compartirlo en las redes sociales. ¡Está guapísima!

El bonito sueño de Santiago Segura View this post on Instagram A post shared by Santiago Segura (@ssantiagosegura) Puede parece que Santiago Segura es un hombre de humor ácido que no deja entrever sus sentimientos, pero en las redes sociales, por escrito, es otra historia: así de tierno se ha puesto a recordar su infancia con una foto suya de cuando era pequeño, junto a una perrita. Desde luego, parece que el actor que encarna a Torrente también tiene un corazoncito melancólico.

Maluma ¡está en oferta de 2x1! View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma) Pensábamos que, cuando Maluma se echara pareja, las demás ya no tendríamos oportunidad alguna, pero ahora resulta que hay dos Malumas: el real y el de la figura de cera, con la que el cantante colombiano ha cumplido un sueño y, además, ha hecho historia en su país: según ha comentado, es la primera vez que el museo de cera Madame Tussauds lleva una figura a Sudamérica. Siempre tiene que haber alguien que consiga algo primero, y en esto Maluma se puede apuntar un tanto. ¡Son clavados!

Ana María Aldón presume de amistades carrasquistas View this post on Instagram A post shared by Carmen Borrego Campos (@carmenborregocampos) No sabemos cómo le sentará a la familia de Ana María que esté ahora tan unida a sus compañeros de Telecinco, que a su vez son, casualmente, los más apegados a Rocío Carrasco, y es que en su familia, como todos sabemos, es unánime la distancia con Rocío. Ana María, sin embargo, parece que ha decidido vivir sin pedir perdón ni permiso, aunque eso signifique levantar cierto resquemor o suspicacias en su propia casa...

Joao, Ana María y Belén Ro, de lo más sonrientes View this post on Instagram A post shared by Maestro Joao (@maestro_joao) Si hay dos personas que se han partido la camisa por defender a Rocío Carrasco, esos han sido el Maestro Joao y Belén Ro, que también se han mostrado muy críticos con la familia Ortega y los Flores, y ahora Ana María ha posado muy sonriente junto a ellos.

Antonio y Nicole, cena para dos View this post on Instagram A post shared by Antonio Banderas (@antoniobanderas) La pareja formada por Antonio Banderas y Nicole Kimpel está en uno de sus mejores momentos, y lo han demostrado con esta bonita foto a pesar de que al actor no le gusta demasiado presumir de amor en las redes sociales. Su último plan romántico ha sido este finde, con una cenita romántica por Barcelona.

La excéntrica pizza de Thalía View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia) Sabemos que los ricos tienen unos gustos caros, pero algunos ya se pasan de excéntricos, como este de Thalía, que ha mostrado su pizza favorita al mundo: ¡con caviar! y todo ello acompañado de un resfresco con limón. Porque a ella el vino el gusta, pero una Coca-Cola fresquita ¡le quita todas las penas! A saber los miles de euros que tiene sobre la mano sólo en caviar... ¡Madre mía!

Asier y Mónica, de lo más cómplices View this post on Instagram A post shared by Asier Etxeandia (@asieretxeandia) El actor y la cantante han tenido una buena amistad desde hace tiempo, y por eso ella ha querido contar con él para protagonizar su último videoclip, el del tema 'EY'. "Esto sólo acaba de empezar", ha dicho Asier. ¿Habrá segunda parte con otra canción?

Ana Mena, fresquita en Ibiza View this post on Instagram A post shared by ANA MENA (@anamenaoficial) Es la cantante del momento, y eso significa estar de arriba para abajo casi cada día, dando conciertos, componiendo, preparando temas, grabando... por eso, la cantante de 'Cuando la noche arriba' está disfrutando como una enana de sus días libres. ¿El destino? La maravillosa Ibiza. ¡A cargar pilas!

Genoveva Casanova, posturitas imposibles View this post on Instagram A post shared by Genoveva Casanova (@genoveva_casanova_official) La mexicana parece haber encontrado el equilibrio perfecto en la vida, y no sólo lo decimos porque está en un gran momento, sino porque hay que tener mucha fuerza corporal para alcanzar estas posturas en el yoga. Para ella son "nuevos logros". Para el resto de los mortales, desde luego, nos parece imposible hacer eso sin rompernos algo. ¡Bien por ella!

Lara Álvarez, la más sexy View this post on Instagram A post shared by Lara Álvarez (@laruka) ¿Es posible que Lara esté cada año que pasa mejor que el anterior? Ya era difícil superarse, pero con este look a lo Lara Croft en 'Supervivientes 2022' nos dan ganas de piropearla hasta que nos oiga desde Honduras. ¡Qué mujer...!

Ashley Graham y su cuerpo sin complejos View this post on Instagram A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) Si hay algo que nos gusta de los famosos es cuando se muestran con naturalidad, y lejos de mostrarse perfecta y retocada en sus fotos como sí hacen otras celebrities tras dar a luz, la modelo 'curvy' Ashley Graham ha decidido posar así: desnuda, con algunos kilitos de más tres meses después de dar a luz y con sus nuevas estrías. Y con todo ello, ¡igual de estupenda que siempre!

