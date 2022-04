Mayo es el mes en el que Carla Barber va a convertirse en madre si todo va bien y el bebé no se adelanta. La ex superviviente está la mar de contenta con su próxima maternidad y la llegada de su retoño, al que llamará Bastián, y ya ha organizado una baby-shower y hasta tiene preparado su plan de tratamientos post-parto para recuperarse lo antes posible. La espera se alarga según se va acercando la fecha, pero ahora Carla tiene otra preocupación antes de dar a luz: sobrevivir, literalmente, y es que la doctora estética de los famosos ha caído mala en plena recta final de su embarazo. Te contamos todo lo que debes saber, mes a mes, sobre el embarazo.

"Me he puesto malísima de pronto", contaba Carla en su Instagram poco después de una buena cena en un restaurante, aunque ha descartado que haya sido una intoxicación alimenticia, porque el día anterior su padre también se puso malo durante 24 horas con los mismos síntomas: "Con malestar, muchísimos vómitos y diarrea", contaba Carla con muy mala cara, y apuntando directamente a un virus estomacal. Por si acaso, aquí le dejamos un artículo con consejos para una óptima nutrición durante el embarazo.

Esta misma mañana de martes, y tras pasar una noche de perros, parece que lo que Carla más necesitaba era dormir (para lo que, además, hay cuatro posturas clave para descansar bien estando embarazada): se ha despertado a mediodía (tras conseguir dormirse a las 7:30 de la mañana) incluso con hambre, claro síntoma de que se va recuperando, aunque durante la noche probó a comer varias cosas ligeras que por fin consiguió retener dentro de su cuerpo, como un yogur líquido, una manzana y un plátano.

Sin duda, y a pesar de este incómodo episodio, Carla está deseando verle la cara a su pequeño, y además no va a estar sola en esto de la maternidad: su amiga Violeta Mangriñán también está a punto de ser mamá junto a Fabio Colloricchio, aunque ella sale de cuentas en verano. ¿Qué mejor que tu amiga y tú seáis mamis a la vez para apoyaros, y más siendo las dos primerizas? Desde luego, el viaje que les espera va a ser entretenido, pero al menos se tienen la una a la otra.

