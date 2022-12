Cada año se nos acumula una lista de buenos propósitos que, con el comienzo del siguiente, queremos empezar a ejecutar. Hacer dieta, practicar ejercicio, cuidar tu belleza o aprender un idioma son algunos de los objetivos que nos marcamos cada enero. Y a buen seguro que a estos se le suma ahora el ahorro y la estabilidad financiera, tan afectados por el impacto de la pandemia, el encarecimiento de materias primas y los transportes y la incertidumbre ante el transcurso económico mundial del próximo 2023.

En este sentido, la entidad financiera Cofidis, a través del portal vivemasvidas.com, lanza una serie de recomendaciones que siguen el método japonés Kakebo, enfocado a tener los gastos bajo control y gestionados con mayor libertad. Como parte de nuestro compromiso con los mejores trucos para ahorrar, mejorar el consumo y, en definitiva, facilitaros la vida, recopilamos para vosotros un listado de los más importantes y útiles para mejorar la economía del hogar.

Anota todos los ingresos y gastos diarios

No te olvides de los llamados “gastos hormiga”, aquellos pequeños consumos del día a día (un café, por ejemplo) que parece que no afectan a nuestras finanzas, pero que al sumarlos a un mes vista pueden representar un valor importante. El fin es tener un mayor control sobre a qué se dedican los ingresos y empezar a ahorrar.

Clasifica los desembolsos

Al anotar los gastos es importante separarlos por categorías. Estas cuatro pueden servirte:

1. Supervivencia: gastos fijos que puede tener una persona o una familia en un mes y que son indispensables. Hablamos de la alimentación, la vivienda o la luz.

2. Ocio: En esta partida se deben anotar los gastos que no se consideran obligatorios, pero sí son importantes para disfrutar de nuestra vida y nuestro tiempo. Son las comidas fuera de casa, cuotas para actividades deportivas… así como las nuevas formas de ocio, tipo las plataformas de “streaming”, para ver series y películas.

3. Cultura: Anotaremos en este caso todos los gastos que se relacionen con las experiencias que nos enriquecen en este campo. Por ejemplo, la adquisición de libros, entradas de cine o teatro, clases, cursos “online” y todas las formaciones que realicemos.

4. Extra y otros: En este apartado se toma nota de los gastos que no entran en las otras categorías. Pueden ser los regalos, los típicos imprevistos que surgen a diario o todos los desembolsos que no se sepan dónde colocar en esta clasificación.

Decide cuánto quieres ahorrar

Es importante fijar las metas de ahorro que se quieran alcanzar. No importa si son grandes o pequeñas, pero que sean objetivos de ahorro realistas. Por eso conviene recordar que deben estar enmarcados en un período de tiempo razonable. Si pretendemos retener mucho dinero en muy pocos meses eso va a limitar nuestra vida diaria o directamente resultará inviable, por lo que acabaremos por no cumplir el presupuesto marcado.

Adquiere pequeños nuevos hábitos

Empieza por desterrar la costumbre de comprar por impulso cosas que realmente no necesitas. Sigue por adquirir pequeños hábitos en la economía doméstica como calcular el consumo eléctrico, de agua y de gas; apagar luces; desenchufar aparatos en desuso o adquirir electrodomésticos más eficientes y ecológicos.