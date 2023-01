En esta época con los precios disparados es importante encontrar los mejores consejos para ahorrar y,revisando regularmente tu tarifa; ajustando la potencia de energía contratada con la que realmente necesitas; adaptando tus hábitos de consumo por ejemplo desenchufando los electrodomésticos cuando no los usas y, si tu vivienda es unifamiliar, apostando por el autoconsumo y las placas solares. Poner el lavavajillas, ver la televisión, utilizar la lavadora o cocinar en el horno son rutinas que conllevan un elevado consumo de energía y, por ende, una cierta contaminación. Cuidar estos y otros gestos para cuidar también de nuestro dinero es ahora aún más necesario que nunca porque está previsto que, en este 2023, la luz siga subiendo.

Aprovechar al máximo la luz natural diurna descorriendo cortinas y subiendo persianas es un buen comienzo, pero puedes hacer mucho más. Apunta estos sencillos consejos para mimar el planeta y también el bolsillo. También puedes ahorrar en la factura del móvil o cocinar aprovechando a tope los alimentos.

Ojo a los descuidos

Hay gestos que pueden marcar la diferencia. Siempre que salgas de casa, revisa que no te dejas ninguna luz encendida. Puede parecer un gasto imperceptible, pero si la mantenemos encendida durante ocho horas y no es LED, gastaremos aproximadamente 0,08 euros.

Sin lavadoras a media carga

No las pongas en hora punta y asegúrate que están bien llenas. Mejor también si usamos un programa ecológico de agua fría. Una lavadora con una carga de 6 kilos gasta 0,16 euros en dos horas de trabajo.

Cocinar el fin de semana

Aprovecha el sábado y el domingo para hacer 'batch cooking' y luego congelar o guardar en túpers en la nevera. Así siempre tendremos un mejor precio de la luz. También puedes aprovechar el fin de semana para poner la lavadora o el lavavajillas.

No te olvides de los 'stand by'

La gran mayoría de aparatos eléctricos sigue consumiendo energía cuando están apagados o en 'stand by', sin estar encendidos pero si conectados a la red eléctrica. Este consumo fantasma puede acarrearte hasta cinco euros al mes.

Cambia de bombillas

Las LED son más ecológicas, consumen entre un 70 y un 80% menos que las incandescentes y un 30% menos que las fluorescentes; soportan mejor los golpes; tienen una vida útil más larga; no emiten rayos UV; se encienden inmediatamente y no necesitan calentarse, entre otras ventajas.

Ajusta la calefacción

Una temperatura en casa de 19ºC a 21ºC es razonable. Por la noche es mejor que en los dormitorios baje un poco: entre 15ºC y 17ºC. Debes de saber que cada grado de más supone un incremento del 7% en la factura final.