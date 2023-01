Vivimos una época compleja para la economía familiar. La subida de precios en la vivienda, tanto en compra como en alquiler, sumada al encarecimiento de la bolsa de la compra, hacen difíciles nuestros ajustes económicos, más aún si el objetivo es ahorrar algo de dinero. Con la cruda sensación de que es casi imposible en Diez Minutos TV queremos animarte a descubrir unos cuantos trucos prácticos de ahorro y consumo para contribuir, si no a ahorrar, al menos a gastar menos en algunos servicios y bienes necesarios en nuestro día a día.

Para eso, es útil tener en cuenta alguno de los gastos más básicos de cada mes, como ocurre con la calefacción de casa o con el de la factura de teléfono. A veces el desconocimiento o simplemente la pereza hace que paguemos más de lo que deberíamos, por lo que es el momento de que la revises y comiences ya a ahorrar dinero. Si tu objetivo es pagar menos en tu factura de teléfono para desahogar un poco tu economía doméstica, lo tienes tan fácil como seguir unos consejos para reducir el coste de tu gasto en teléfono. OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, te echa una mano dándote las claves necesarias para lograrlo. ¡Toma nota!

Consejos para pagar menos en tu factura de teléfono

Uno de los consejos de OCU para ahorrar es asegurarte de contratar sólo lo que necesitas. A menudo, las compañías nos tientan para que nos suscribamos a servicios como un teléfono fijo o Internet en casa cuando realmente solo usamos los datos del móvil. También es fácil que te vendan más gigas, una mayor velocidad o un servicio de televisión de pago que, a la hora de la verdad, terminas no usando. Antes de contratar, piensa bien qué te hace falta.

Otro consejo es plantearse el streaming en vez de la televisión de pago. De ese modo, podrás acceder a fútbol, series o películas a precios más económicos. Consulta las ofertas de MiTele Plus, Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, ATRESplayer PREMIUM, SkyShowtime… Además, se puede optar por los operadores virtuales, con un servicio similar al de los operadores de red y unas tarifas más bajas; esto supone un ahorro medio en torno a los 50 €.

Por último, dedica un rato a buscar la tarifa que mejor se ajusta a tus necesidades. En OCU disponen de un comparador de tarifas para ayudarte a encontrar la más barata en función de lo quieres. Igual ha llegado el momento de cambiar de compañía y marcharte a la competencia.