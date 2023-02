Estabas cocinando y al coger las especias confundiste el perejil con el óregano (o el ajo con al cebolla); has tenido que tirar una sartén porque al guardarlas una encima de otra se ha rallado y se pegan los alimentos; las infusiones se te pierden en el fondo del armario y las encuentras cuando ya están caducadas (o la bolsa se ha roto y toca sacar todo y limpiar); te has cortado alguna vez al cortar papel de aluminio; se te ha roto un huevo en la nevera; tienes que cambiar la balleta de cocina cada día porque se pone 'babosa'... Si has vivido alguna de estas situaciones, estás en el lugar correcto porque tenemos todo lo que necesitas para ponerle solución.



6 prácticos organizadores que resolverán el caos de tu cocina y la convertirán en la estancia más ordenada de la casa. No visualices una cocina perfecta, ahora puedes tenerla y sin arruinarte. Además, con todo bajo control, parecerá más grande y hasta tus platos sabrán mejor (sobre todo si no te equivocas con las especias). Y otro dato a tener en cuenta: engordarás menos. ¿Cómo es posible eso? La Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia) y la Universidad Cornell (Estados Unidos) han publicado un estudio que concluye que los ambientes desordenados, como las cocinas, pueden provocar estrés, esto deriva en que consumamos hasta el doble de comida poco saludable que comeríamos en una cocina limpia y ordenada.

Con estos gadgets también nos hemos dado cuenta de que no hay que ser Marie Kondo para tener una cocina ordenada. Basta con entrar en Amazon y bucear entre sus propuestas. Aquí va nuestra selección '3 B': buena, bonita y barata.

