Los humidificadores pueden ser grandes aliados para la salud del bebé y su bienestar, pero hay que saber bien para qué se utiliza, dónde y cuándo es recomendable usarlo y en qué fijarse a la hora de elegir uno. Para algunas familias, el humidificador puede considerarse uno de los básicos que necesitas si tu bebé está a punto de nacer, para otras quizá no tanto, pero sí uno de los mejores productos para el recién nacido.



Qué función tiene el humidificador para bebés

Los bebés son muy sensibles a los cambios de temperatura y son propensos a sufrir sequedad en las mucosas, irritación de piel y rojeces en ambientes muy secos. Además de recurrir a cremas corporales para bebé buenas para su piel, contar con un humidificador también es buena idea. Los lugares excesivamente húmedos tampoco son los más recomendables, ya que pueden causar problemas respiratorios. Un humidificador puede ayudar a combatir resfriados y otras enfermedades respiratorias en ambiente muy secos porque evitan el desarrollo de microorganismos.



La función del humidificador es mejorar la calidad del aire de la habitación donde vaya a dormir el bebé, aunque también son recomendables para adultos y niños. Lo ideal es que la humedad de la habitación del bebé permanezca entre el 40 y el 60%. Con un higrómetro podemos controlar la humedad de la casa y ver si es la adecuada. En cuanto a la temperatura de la habitación del bebé debe estar entre los 21 y 23 grados, por el día, y los 18 y 20 grados por la noche.



Los humidificadores mejoran la calidad del aire manteniendo una humedad constante. La humedad es un factor importante en el descanso y puede ser también responsable de algunos de los problemas de sueño del bebé más frecuentes.

Hay humidificadores que emiten vapor frío y otros de vapor caliente, pero, en general, los de vapor caliente se recomiendan menos, ya que aumentan rápido la temperatura de la habitación y tienen riesgo de provocar quemaduras si están a poca distancia del bebé.



Cuándo poner el humidificador al bebé

Los humidificadores son muy recomendables en los hogares que tienen ambientes muy secos. Es importante tener en cuenta que en invierno, con el uso de la calefacción, aumenta la temperatura y disminuye la humedad, además se suele ventilar menos, por lo que la calidad del aire suele ser menos adecuada, por eso, en invierno el humidificador es un buen aliado. En general, no es necesario utilizar siempre el humidificador, solo debe usarse cuando el niño tenga problemas respiratorios, en invierno, por la sequedad del aire, o cuando la combinación temperatura-humedad de la habitación no sea la correcta. Es conveniente preguntar siempre al pediatra si considera adecuado el uso de un humidificador o no, ya que como hemos dicho, en ambientes húmedos el humidificador aumenta esa humedad y puede provocar problemas respiratorios.

No se aconseja dejar el humidificador funcionando durante toda la noche, por eso, los humidificadores que cuentan con temporizador o que se apagan cuando se alcanza la humedad del ambiente adecuada son muy recomendables.



Dónde se debe colocar el humidificador para bebés

Si el objetivo es ayudar a que el bebé respire mejor y el ambiente no sea muy seco, lo ideal es colocar el humidificador en la habitación del bebé, pero siempre a una distancia prudencial de su cuna o su cama para evitar posibles accidentes o que pueda manipularlo y tirarlo. También debe estar a cierta altura del suelo (como mínimo a 1 metro desde el suelo), para que el humidificador pueda expulsar el vapor y que se distribuya bien por toda la habitación. Además, tanto si se trata de humidificadores de vapor frío como de vapor caliente, deben estar a distancia del bebé, sobre todo hay que tener en cuenta que los de vapor caliente tienen el riesgo de provocar quemaduras si están muy cerca de la piel.



Por todos estos motivos, el humidificador puede ser un buen aliado, sobre todo si hay un bebé en casa. Si estás buscando regalos para un baby shower, ya tienes una buena opción. A continuación, ofrecemos una selección de los 10 mejores humidificadores para bebé.