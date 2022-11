Cuando pensamos en qué regalar a un niño, a priori, nos parece sencillo porque hay infinidad de opciones en el mercado, sin embargo, no todos los juguetes son igual de adecuados para todos los niños, depende mucho de su edad, de su desarrollo evolutivo y de sus gustos.

Existen muchos juguetes originales para regalar a niños y acertar, del mismo modo que hay muchos juguetes originales para regalar a niñas y acertar, sin embargo, siempre incidimos en la idea de que es muy importante apostar por juguetes que no discriminan y que no existen juguetes para niños ni para niñas como tal, los juguetes son para jugar, independientemente del sexo. No obstante, sí es conveniente tener en cuenta el desarrollo madurativo del niño a la hora de elegir juguetes o regalos. En esta ocasión, vamos a centrarnos en juguetes para niños de 5 a 7 años, ¿cómo deben ser? Damos consejos que vienen muy bien, sobre todo ahora que se acerca la Navidad y las niñas y niños empiezan a preparar con nervios sus cartas a los Reyes Magos.



¿Cómo deben ser los juguetes para niños de 5 a 7 años?



A esta edad los niños, generalmente, ya corren saltan, se comunican bien, comprenden las reglas, aprenden canciones, leen y escriben, entre otras cosas. Como decimos siempre, esto es en líneas generales, pero cada niño tiene su propio ritmo madurativo y su propio nivel, por lo que hay que tener eso muy en cuenta y respetar su evolución. A estas edades juguetes como las bicicletas, las pizarras, los cuentos, las marionetas, los muñecos articulados, los monopatines, los coches teledirigidos, los juegos de preguntas y experimentos, los juguetes que invitan al juego simbólico como los maletines y uniformes de médicos, enfermeras, profesores o policías también son muy apropiados. Por otro lado, los juegos de razonamiento y lógica, puzles, rompecabezas y juegos como el parchís o la oca también son buenas opciones. Obviamente, hay que tener muy presente que todos los juguetes y juegos que favorecen las actividades al aire libre siempre son las más indicadas.



A continuación, ofrecemos ideas de juguetes para regalar a niños de 5 a 7 años. ¡Toma nota!