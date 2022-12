Los 12 mejores biberones para el bebé: buenos y seguros

En los primeros días con tu bebé seguro que surgen muchas dudas como cuáles son los mejores sacaleches, cuáles son los mejores pañales y, por supuesto, qué biberones son óptimos para el recién nacido. La alimentación del bebé es algo de suma importancia. Por ello, es necesario prestar especial atención a la elección del mejor biberón para nuestro pequeño.

Y es que, después de todo, incluso con la lactancia natural (que, recordemos, es la opción recomendada por la Organización Mundial de la Salud exclusivamente materna durante los primeros seis meses de vida, y como complemento durante dos años o más), en algún momento nuestro hijo/a podría usar un biberón.

Debido a ello, es fundamental conocer qué marcas y modelos podrían ser más útiles e interesantes, tanto para el bebé como para la familia, sobre todo en cuanto a durabilidad, practicidad y precio, entre otros.

Pero, aunque podemos pensar que, a la hora de elegir un biberón, bastará con acudir a nuestra tienda de puericultura favorita y escoger el que más nos llame la atención, es necesario tener en cuenta algunos elementos imprescindibles que no deberíamos menospreciar nunca.

El material de la boquilla, por ejemplo, es un componente importante. Las tetinas fabricadas en látex natural suelen ser opciones muy buscadas para biberones de recién nacidos, porque son un material extremadamente flexible y suave.

Sin embargo, a pesar de sus beneficios, este material no tiene una buena durabilidad, y no es muy resistente a la absorción de olores. Es más, en realidad no es una opción aconsejada para bebés de 6 meses, porque no estimula los músculos faciales al succionarlo, lo que puede comprometer el desarrollo de la dentición.

¿Lo más adecuado? Optar por las tetinas de silicona, especialmente con aquellas que sean ergonómicas, lo que significa que no solo son más resistentes y fáciles de limpiar, sino que pueden imitar incluso la forma que tiene el pezón natural, motivo por el cual es una buena opción desde el principio.

El flujo de la boquilla es otra cuestión importante. Existen tetinas de flujo lento, ideales para bebés recién nacidos; de flujo promedio, indicadas para bebés de 1 a 2 meses; y de flujo rápido, útiles para bebés mayores de 6 meses, y para aquellos pequeños que necesiten una mayor demanda.

Pero, ¿qué tamaño elegir? Los recién nacidos demandan un promedio de 30 a 60 ml en sus primeros días, y después de las primeras semanas la demanda aumenta de 60 a 90 ml. Por este motivo, los biberones para recién nacidos suelen tener una capacidad de 120 ml. Mientras que los biberones de 260 ml son ideales para usar a lo largo del primer mes.

Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué opciones podríamos considerar como las más recomendadas? No te pierdas esta guía.