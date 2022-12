Las 10 mejores cunas para el bebé: bonitas y seguras

Una cuna es una opción ideal para que el bebé duerma sus primeros años de vida, donde puede sentirse cómodo, seguro y, sobre todo, protegido; en un espacio que se adapta muy bien a su tamaño. Aunque, como veremos, podemos optar por una versión plegable, escoger una opción fija es ideal para los primeros meses, cuando el bebé, aún pequeño, duerme con nosotros.

Por otro lado, la inversión tiene un coste que se amortiza durante, al menos, los primeros 2 años de vida, ya que independientemente de que comience a dormir en su habitación, puede continuar durmiendo en su cuna (siempre y cuando mantengamos el espacio protegido y seguro).

Además de los modelos tradicionales, de mimbre o de madera, es posible escoger entre artículos innovadores y prácticos, en función del estilo de vida que sigamos.

No solo eso. Además de la opción fija y clásica de toda la vida, hoy en día podemos escoger entre otras versiones únicas, como la cuna colecho, que dispone de un panel abatible para permitir que el bebé se encuentre cerca de nosotros por la noche, pero sin dormir en nuestra cama (algo no recomendado por motivos de seguridad).

Al igual que las cunas de viaje, que hacen la función de las opciones más tradicionales, pero son mucho más ligeras y plegables, ideales para que los padres puedan viajar con ella sin preocuparse.

Es cierto que los diferentes modelos de cunas se pueden utilizar desde el nacimiento hasta aproximadamente los seis meses de edad. Y, a menudo, la cuna ofrece la ventaja de poder ser colocada en la habitación de los padres, cerca de la cama, con la ventaja añadida de estar siempre cerca del bebé, algo muy importante, sobre todo, durante los primeros meses.

En este sentido, la cuna siempre será útil cuando el bebé no se mueve y no se pone de pie. Después de este período, no hay duda que ya no será tan apropiada.

La calidad del colchón es fundamental para el bebé. A la hora de escoger la cuna, es imprescindible asegurarse de la calidad del colchón (especialmente en aquellos casos en los que viene incluida).

Algunas cunas tendrán un precio atractivo, pero lo más probable es que el colchón sea de mala calidad. Es aconsejable escoger un colchón bastante firme, desaconsejándose encarecidamente un colchón blando.

Respecto al estilo que tenga la cuna, siempre que existan estándares de seguridad, el aspecto que tenga la cuna tendrá que ver con nuestros gustos personales. Así, es posible escoger totalmente una cuna de madera, de mimbre o muchísimo más moderna. Sin olvidarnos de lo más importante: lo principal es la calidad de la cuna, que su tamaño sea adecuado para el bebé, y que el colchón sea bueno.

Partiendo de esta base, solo debemos tener en cuenta lo esencial: estabilidad, solidez y comodidad. Si es así, bastará con elegir entre las mejores cunas para el bebé que te proponemos a continuación.