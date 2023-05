¡Qué poquito queda para que llegue el bebé! Los nervios y la ilusión se apoderan de los futuros papás, que quieren tenerlo todo preparado y listo para dar la bienvenida al nuevo miembro de la familia.

Una de las preguntas frecuentes que se hacen los padres primerizos es qué cosas son necesarias para la llegada de un recién nacido y ante estas dudas son muchas las familias que comienzan a comprar, casi de manera compulsiva, accesorios y artilugios de todo tipo, sin embargo, hay que ser conscientes de que algunos son imprescindibles o básicos, otros no lo son tanto, pero sí muy prácticos y que vienen muy bien y otros simplemente se podrían clasificar como caprichos. Está bien saber esto para hacer una compra más racional y para tratar de que los imprescindibles para el recién nacido queden cubiertos.

Lo ideal sería hacer primero una selección de los accesorios y productos imprescindibles, clasificándolos para hacerlo más fácil, es decir, empezar con los básicos de ropa para bebés, biberones, chupetes, productos de higiene, etc. Después de los imprescindibles, pasar a los que sean prácticos y útiles sin ser de primera necesidad y dejar los caprichos para el último momento o, incluso, para que esos sean los regalos que podamos pedirles o dejar en manos de familiares y amigos. Hacerlo de este modo ayuda a asegurarse de que las necesidades más básicas del bebé quedarán cubiertas con estos productos imprescindibles.

Hay que ser conscientes de que algunos de los productos o accesorios que compremos antes de que nazca el bebé seguramente no los necesitemos hasta pasados unos meses, sin embargo, otros serán necesarios desde el primer día.

Lo más práctico para hacer la lista de los imprescindibles para el recién nacido es dividirla por necesidades, es decir, un apartado de lo necesario para la habitación de tu bebé (la cuna, el cambiador, etc.), otro apartado con lo imprescindible de ropa (los bodies, los pijamas, gorritos, manoplas, etc.), lo imprescindible para la higiene (pañales, toallitas, calentadores de toallitas, bañera, crema de pañal, etc.), lo básico para la alimentación del bebé (biberones, los productos para limpiar el biberón, tetinas, sacaleches, etc.), también los imprescindibles para el paseo (carrito, silla del coche, etc.). Elaborar la lista de esta manera ayuda a tener más claro lo necesario.

Obviamente, también hay otra serie de productos que son muy populares y prácticos, aunque no se consideran imprescindibles para el recién nacido, como pueden ser un aspirador nasal, una cuna de viaje, una mantita de actividades, etc. También hay que decir que cada papá o mamá tendrá su criterio de qué es imprescindible y qué no, como puede suceder con la mochila portabebés, con el cojín de lactancia, el sillón de lactancia o con el esterilizador de biberones, por ejemplo.

A continuación ofrecemos una serie de productos necesarios para el recién nacido en mayor o en menor medida y, de lo que no cabe duda, es de que son de gran ayuda y muy prácticos. ¡Toma nota y haz tu lista de la compra!