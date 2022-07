Si solo con oír la palabra "agua" ya notas que tu pelo se encrespa, tienes que seguir leyendo. Son muchas las veces que he ido a la piscina y la playa y, a pesar de las ganas (y el calor), no me he mojado el pelo porque sabía que luego iba a ser imposible 'dominarlo'. Y todo esto mientras miraba a mis amigas, alguna con más frizz que yo, y que no les importaba. No sólo eso, sino que cuando se les secaba el pelo, estaba perfecto. 'Aquí hay truco', fue lo que pensé. Y efectivamente, bueno, truco no había, lo que sí había era un tratamiento de keratina para el pelo del que hablaban maravillas. Y comprobé que era cierto.

La verdad es que nunca he sido de tratamientos con keratina. Tengo el pelo ondulado, lo que me permite jugar con él, a veces lo puedo llegar liso y otras más rizado, y pensar que ese rizo leve se podía perder, pues tampoco me apetecía. Tampoco era una opción que había barajado hacerme en la peluquería por su elevado precio –las que tenemos mucho pelo, aunque sea fino, sabemos de lo que hablo– y de los tratamientos para hacer en casa solo había oído críticas: que si te quema el pelo, que si huele fatal, que si me cargué la plancha del pelo con el producto... Hasta ahora.

Este tratamiento alisador 100% libre de formol, de la firma Alfaparf, ha cambiado mi vida (sí, tengo nuevo BFF beauty). Se acabó el cabello seco y encrespado (y el miedo a mojarlo en la piscina). Queda súper natural, el pelo suelto, sedoso y brillante. Su olor me encanta, los resultados duran hasta tres meses y su precio es otro pro, muy asequible viendo otros que hay en el mercado. En Amazon he encontrado este kit, son 4 pasos, por menos de 30 €.

También hay que hablar de los 'contras', solo dos: realizar todo el proceso te llevará de dos a tres horas, y si llevas el pelo teñido, aclara un poco (no llega a un tono), pero puedes darte el tinte después.

Viendo los resultados en mi cabello no me ha parecido extraño que tenga más de 1.000 reseñas en Amazon y que la mayoría de ellas coincidan en comentarios como estos: "Lo mejor que he podido hacer", "El mejor que he probado", "Acabado de peluquería", "Recomendado 100%", "fácil de poner y con buenos resultados".

Amazon Tratamiento de keratina AlfaParf amazon.es 29,52 € Comprar

