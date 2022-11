Cuando se acerca la Navidad las niñas y niños empiezan a preparar con nervios sus cartas a los Reyes Magos: los juguetes son los grandes protagonistas, pero la variedad disponible en las tiendas es tan grande que, a veces, sus Majestades también necesitan una pequeña ayuda para saber qué juguetes elegir para los peques, cuáles son los más adecuados o con qué modelos pueden acertar.

Lo primero que hay que aclarar es, que aunque en este artículo vayamos a dar ideas de juguetes para regalar a niñas y acertar, hay que apostar siempre por juguetes que no discriminan: no hay juguetes para niños ni juguetes para niñas, los juguetes no tienen sexo, los juguetes son para jugar. Se deben dejar atrás ideas obsoletas porque una niña, por ejemplo, puede jugar al fútbol y que un balón sea un regalo perfecto para ella y un niño elegir una muñeca y que se convierta en su juguete preferido. En este artículo simplemente damos algunas ideas si estás buscando regalos para sorprender a una niña y quieres saber qué novedades u opciones se pueden encontrar en el mercado...ideas que seguramente también vengan bien a los Reyes Magos, que con tanta variedad de juguetes, pueden estar un poco perdidos...

Del mismo modo que ya te hemos propuesto opciones para bebés en nuestro artículo "Juguetes para bebés: los 40 mejores juguetes e ideas para regalar", ahora te ofrecemos ideas de juguetes para regalar a niñas de edades diversas.



Los juegos y juguetes de madera educativos para bebés o niños pequeños siempre son una buena opción. Además, juguetes como bicicletas, combas, patines y otro tipo de regalos que inciten a la actividad física y a no caer en el sedentarismo también son buena opción. Los cuentos y libros deberían ser un regalo básico para niños de cualquier edad y sexo, y, en general, los juguetes educativos y que estimulen el aprendizaje también son ideales, sin olvidar que otro tipo de juegos y juguetes que sean de puro entretenimiento también pueden ser un buen regalo para compaginar con otros más educativos.

A continuación ofrecemos una selección de juguetes originales para regalar a niñas y acertar. ¡Toma nota!