Los 7 mejores biberones de cristal para el bebé

Aún cuando los biberones de plástico se han convertido en las opciones más populares, principalmente entre padres primerizos, también es posible escoger algunas versiones tradicionales, como podría ser el caso de los biberones de cristal.

A diferencia de los biberones de plástico, los biberones de vidrio tienden a ser más resistentes a diferentes formas de esterilización (caliente o fría). Además, la mayoría tienen la ventaja de mantener adecuadamente la temperatura de la leche.

También suelen ser muy duraderos, manteniéndose en perfecto estado incluso después de muchas limpiezas, permaneciendo intactos y sin rayones.

Sin embargo, a pesar de ser resistentes, no son inmunes a roturas, como ocurre con cualquier tipo de cristalería. Por este motivo, suele ser una opción muchísimo más recomendada para recién nacidos y bebés pequeños, cuando aún el bebé no se alimenta por sí solo (dado que no existe riesgo de que se resbale y se le caiga).

Igualmente, existen opciones disponibles que, aunque son de vidrio, vienen fabricados con una combinación de silicona capaz de absorber golpes y caídas. Aunque tienden a ser un poco más pesados que los biberones de plástico, y menos útiles para los niños pequeños.

En cuanto al precio, como veremos a lo largo de la presente guía, encontraremos biberones de cristal económicos. Pero, por regla general, suelen ser un poco más caros que los biberones de plástico, ya que tienden a tener una mayor calidad y durabilidad.

Eso sí, dependiendo de la edad de nuestro hijo, es conveniente escoger, por tanto, el biberón que mejor se adapte a sus necesidades, poniendo mayor énfasis en la comodidad y practicidad del producto en cuestión. Y su seguridad, cuanto menos, es también muy importante.

Partiendo de la base de que los biberones de cristal suelen ser más resistentes sin mostrar signos de desgaste, incluso después de varios lavados muy rigurosos con un cepillo y agua hirviendo, y que retienen muy bien el calor y el frescor de la leche, a continuación, te descubrimos algunas opciones interesantes si te estás planteando la posibilidad de comprar un biberón de cristal para el bebé.