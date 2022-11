Las toallitas se suelen utilizar a diario y varias veces al día para la higiene del bebé, sin embargo, hay que tener claro que no vale cualquier producto, ya que la piel del bebé es muy sensible y debe cuidarse con productos respetuosos y que permitan restaurar los niveles de pH de su piel.

Según la OCU, a la hora de elegir las toallitas para el bebé conviene saber que las más indicadas “son las que no tienen perfume y contienen emolientes (aloe, manzanilla). Hay que evitar las que tengan como ingredientes limonene, linalol, citronellol o eugenol. Estas sustancias son fragancias o perfumes innecesarios con bastante potencial alergénico”.

Las toallitas para el bebé son muy prácticas sobre todo para cuando se está fuera de casa y lo que hay que tener claro es que las toallitas húmedas no son el sustituto en todas las ocasiones de una higiene adecuada con agua y un jabón apto para la piel del bebé.

Las toallitas húmedas son muy prácticas y se convierten en uno de los productos de baño para el cuidado del bebé básicos desde que son recién nacidos hasta que tienen varios años. Además, una de sus grandes ventajas es que permiten limpiar fácilmente el culete del bebé en cada cambio de pañal y tienen un tacto húmedo y suave que resulta muy agradable. También son muy beneficiosas para evitar irritaciones y rozaduras, pero para ello lo ideal es que sean hipoalergénicas y que contengan ingredientes naturales como el aloe vera.

Para elegir las mejores toallitas para el bebé hay que tener en cuenta que la calidad de todas las toallitas no es igual ni la piel de todos los bebés es la misma. Hay bebés con la piel muy sensible, por eso, se deben elegir productos aptos para este tipo de piel y además, observar cualquier reacción en la piel tras la aplicación de estos productos para, si no va bien, cambiar y probar con otra marca. También hay que tener en cuenta el tamaño y el formato de los paquetes de toallitas antes de elegir, para que se puedan adaptar mejor a nuestras necesidades.

A continuación hacemos una selección de algunas de las mejores toallitas para el bebé.