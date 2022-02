Jennifer Aniston está de celebración. La actriz cumple 53 años conservando una belleza espectacular. Durante cada aparición pública, la intérprete siempre consigue acaparar todas las miradas, y es que sigue luciendo una gran figura. Ella misma ha desvelado a través de sus redes sociales en más de una ocasión cuáles son algunos de los trucos que utiliza para mantenerse siempre bien. Unos 'tips' donde la buena alimentación y el ejercicio son la base.

Lo cierto es que desde su aparición en la serie de 'Friends' hasta ahora, Jennifer Aniston ha conseguido conquistar a todos con su belleza y naturalidad, incluido Brad Pitt. De hecho, cada cambio que se ha realizado y cada 'look' que ha llevado ha conseguido convertirlo siempre en tendencia. Uno de los aspectos más destacados de ella siempre ha sido su melena, que muchas han querido imitar.

Agencia

Ahora, para celebrar que cumple 53 años hemos hecho un repaso por algunos de sus mejores estilos analizando las diferentes apariciones públicas que ha realizado en la alfombra roja desde 2010 hasta ahora. Ya sea con vestido, falda o traje ella siempre consigue sacar el máximo partido a su figura. Descubre las claves de su estilo para poder inspirarte en tus próximos 'looks' haciendo click en el vídeo de arriba.

