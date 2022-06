Cuenta atrás para el esperado 'Sí, quiero' de Chenoa. Después de haber tenido que aplazar su boda varias veces debido a la pandemia, María Laura Corradini, el nombre real de la artista y el médico Miguel Sánchez Encinas se casarán el próximo fin de semana. Hace unos días, DIEZ MINUTOS fue testigo de la visita de la pareja al Registro Civil para arreglar los papeles de su enlace y ahora es la propia cantante la que nos cuenta cómo lleva los preparativos de su inminente enlace. Pero, la artista no solo ha preparado los papeles, Chenoa ha estado practicando una serie de ejercicios para ponerse a punto para su boda.

Laura siempre ha presumido de una belleza espectacular, pero es cierto que en los últimos años hemos visto un cambio radical en su cuerpo, basado en el estilo de vida saludable que está llevando la ex triunfita. Los hipopresivos y el HIT han sido fundamentales a la hora de seguir una rutina deportiva que le ha hecho perder 7 kilos y definir más que nunca sus músculos.

Hace unas semanas, ella misma confesaba que ha sido un cambio en su moda de vida, que nunca ha creído en los métodos radicales y que ha sido la disciplina lo que ha hecho que se encuentre mejor que nunca físicamente.

Es muy habitual que Chenoa comparta a través de las redes sociales la manera en las que se pone en forma. Por ejemplo, con una mochila, que ha llenado de enseres para tener peso y así poder practicar diferentes ejercicios. No hay excusas para ponerse en forma.

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas contraerán matrimonio el fin de semana del 17 al 19 de junio en Mallorca en una íntima ceremonia a la que acudirán un reducido grupo de familiares y amigos. Tras la cancelación de su boda por la pandemia, prevista para junio de 2020, la pareja ha optado por algo sencillo en la isla en la que reside la familia de la novia.

Precisamente, la lista de invitados a la boda de Chenoa ha creado polémica. Rosa López se pronunciaba después de saber que no estaba invitada a la boda de su amiga.

