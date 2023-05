El pelo se seca mucho más a partir de los 40. Si ya los has cumplido te habrás dado cuenta de que esta afirmación es tan verdadera como la de que nuestra piel cambia con el paso de los años. Pero mantener una melena hidratada y sana es mucho más fácil si seguimos los consejos de los que más saben de esto, como los expertos de Bellissima. Trucos con los que pasarás de un cabello encrespado a sedoso sea cuál sea tu tipo de pelo. ¿Lo primero? Empezar por lo básico: usa secadores, planchas y cepillos eléctricos de calidad, que sean innovadores en lo que al respeto del cabello se refiere. Y lo más importante: saber usarlos. Porque de nada te vale tener los mismos gadgets que un profesional si no les das el uso adecuado.

Lava tu cabello con un champú desintoxicante y aplica una mascarilla súper hidratante. Si vas a usar secador, la mejor manera de no dañar el cabello mientras lo secamos es protegerlo previamente con productos específicos que no lleven siliconas. Es aconsejable aplicarlos en mojado, ya que de ese modo lo proteges, no saturas las fibras y permite darle forma mientras lo secas. Una vez aplicado el tratamiento, sécalo a la temperatura adecuada para cada tipo de cabello. Por eso lo ideal es un secador capaz de aplicar correctamente la temperatura de una forma equilibrada y sostenida, sin cambios bruscos para no dañar las fibras del cabello.

Evita dejarlo mojado, sobre todo si vas a estar en un sitio cerrado. Las raíces permanecen húmedas y puedes provocar la obturación de la raíz por el efecto de la saturación de la contaminación, el polvo o el simple contacto con productos que hayamos manipulado con nuestras manos.



También puedes aplicar un tratamiento de Keratina para nutrir tu cabello. Por ejemplo, con la Plancha Elixir con vapor de Bellissima a 175 o 185 grados de temperatura, conseguirás reconstruir la fibra y la cutícula del cabello. El vapor que desprende esta plancha aporta hidratación en cada pasada sin mojarlo y permite con la aplicación de calor a baja temperatura hacer un capsulado más profundo en una sola pasada. Al impermeabilizar más el cabello lograrás que no se hinche, a la vez que lo hidratas y le devuelves una apariencia sana y brillante.



No hay una medida exacta a la que se deba usar el secador. Dependerá de la calidad y espesor de nuestro cabello y cuero cabelludo. No obstante, la distancia puede oscilar normalmente entre un mínimo de 5 cm y un máximo de 15 cm. La potencia del secador tiene que ir en relación al tipo de cabello y estilo de peinado. Uno de los errores más frecuentes es pensar que la calidad del secado va asociada a una potencia alta para secar más deprisa. Lo importante no es tanto la rapidez del secado, sino el movimiento y la salida de flujo de aire. Cuando el cabello está mojado lo mejor es administrar la máxima velocidad y calor, precisamente para evitar exponer al cabello mucho tiempo a altas temperaturas. Una vez se ha quitado el exceso de humedad, pasa a una temperatura media o baja, dependiendo del tipo de cabello que estemos secando y cómo lo queramos definir. También influye si el cabello es liso o rizado. En los cabellos rizados, por ejemplo, el grado de temperatura nos ayudará a dibujar bien el rizo. Luego actuaremos de forma más suave para secar sin resecar. Se debe utilizar siempre la boquilla porque es el protector más efectivo para la piel y el encargado de direccionar el flujo del aire dónde realmente se necesita. Permite definir mejor el cabello e impide que se encrespe. Sin darnos cuenta, cuando secamos sin boquilla, estamos alborotando más el cabello. Es bueno secar el pelo boca abajo, pero depende del volumen que quieras crear. Usa sérum para sellar las puntar. Si contiene siliconas, mejor después como toque final. Desenreda el pelo cuando aún esté mojado y sobre todo cuando ponemos el acondicionador o mascarilla. En seco, podríamos llegar a partirlo si no está bien hidratado.

