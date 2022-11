Todos tenemos una época en la vida en la que tenemos unos zapatos para cada look y otra en la que más que ir conjuntadas de pies a cabeza, lo que buscamos es comodidad y confort pero que sin perder estilo. Y ya si los zapatos valen para cualquier época del año, mejor que mejor. Todas esas características las hemos encontrado en la firma Yuccs, unas zapatillas diseñadas y fabricadas 100% en España, y que ya se han ganado el título de "las más cómodas del mundo".

Su precio ronda los 99 € pero tenemos una buena noticia, la firma se ha sumado a los descuentos del Black Friday y ahora pueden ser tuyas con hasta 20 € de descuento. Y con 45 € de descuento más un spray si compras 2 pares. Eso sí recuerda que tienes solo unos días para hacerte con estas zapatillas que podrás llevar durante todo el año, ya que tienen la capacidad de regular la temperatura, de forma que reacciona a los cambios de estado del cuerpo y mantiene los pies cálidos en invierno y frescos en verano.

Hechas 100% en España con la más fina y suave lana merina, entre sus características también destaca que son transpirables, hipo alergénicas, anti-olor y antibacteriano. Sin duda, unas cualidades que lo convierten en unas zapatillas únicas y perfectas para poder llevarlas en cualquier ocasión.

Gracias a su gran calidad, en poco tiempo consiguieron conquistar a algunos de nuestros famosos e incluso al rey Felipe VI, que ha terminado cayendo rendido antes su comodidad. Pero no dejes que te lo cuenten. Adelántate a la navidad y aprovecha los descuentos exclusivos de Black Friday para regalar o regalarte el clásico más cómodo del mundo con sello 'made in Spain'. Un calzado atemporal que te durará años. Otra ventaja es que han ampliado los plazos de devolución hasta el 22 de enero de 2023.

De los modelos para mujer destaca este en color rosa. Pero si el rosa no es tu color, tienes las zapatillas Yuccs en otros tonos como: negro, gris, beige, celeste...

Yuccs Merino Sport Mujer yuccs.com 99,00 € 79,00 € (20% de descuento) Comprar

En los modelos para hombre puedes encontrar estas zapatillas que combinan de maravilla con cualquier look desde el más formal hasta con traje de chaqueta.

Yuccs Merino Casual Hombre yuccs.com 99,00 € 79,00 € (20% de descuento) Comprar