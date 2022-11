Se acerca la Navidad y las niñas y niños empiezan a preparar con nervios sus cartas a los Reyes Magos, los anuncios de juguetes están por todas partes y los peques quieren pedírselo todo, sin embargo, sus Majestades tienen que elegir y seleccionar, pero no siempre resulta sencillo ante la gran variedad de juguetes que hay en el mercado, por eso, los Reyes Magos también necesitan ver algunas ideas para poder elegir qué regalos caerán este año.

En este artículo vamos a ofrecer algunas ideas o propuestas de juguetes para regalar a niños y acertar, pero queremos dejar claro que, en primer lugar, hay que apostar siempre por juguetes que no discriminan: no hay juguetes para niños ni juguetes para niñas, los juguetes no tienen sexo, los juguetes son para jugar. Atrás deben quedar ya ideas obsoletas como que existen juguetes indicados para niños y juguetes indicados para niñas o ideas como que los balones son para los niños y las muñecas para las niñas: una niña puede disfrutar jugando al fútbol y que su regalo preferido sea un balón y un niño puede disfrutar pasando tiempo cuidando, vistiendo y peinando a una muñeca. En este artículo queremos dar opciones de juguetes que hay en el mercado y que pueden gustar mucho a los niños, pero también a las niñas.

Ya propusimos ideas de regalos de "Juguetes para bebés: los 40 mejores juguetes e ideas para regalar" y en otras ocasiones también hemos dado ideas de los mejores libros para niños clasificados por edades o los 25 mejores regalos para hacer a un recién nacido. En esta ocasión, queremos dar ideas de juguetes para niños de diversas edades.



¿Y cuáles son los juguetes más populares o demandados? Pues los juguetes y juegos electrónicos, las bicicletas y bicis sin pedales, los juegos educativos, los bloques de construcción, juguetes sonoros o musicales y los juegos y juguetes de madera educativos para bebés. Hay otros juegos y juguetes que nunca pasan de moda, como los balones, los juegos de mesa o los muñecos y muñecas.



A continuación ofrecemos una selección de juguetes originales para regalar a niños y acertar. ¡Hay para todos los gustos!