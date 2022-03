Eva Marciel posa con la mejor moda para primavera. La actriz se convierte en modelo por un día para mostrarnos las tendencias de la nueva temporada y repasa su carrera profesional y su vida familiar. La artista se encuentra de gira con la obra 'Distinto', el debut teatral de Kiko Hernández, y habla maravillas de su compañero al que no conocía porque no ve la televisión. "Es muy buen compañero", asegura. Eva Marciel lleva muchos años de profesión y sus dos hijos, Alejandro y Hugo, han heredado su pasión por la misma. El pequeño dio sus primeros pasos en el mundo de la interpretación dando vida a Kiko Rivera en la serie 'Mi gitana' en la que su madre interpretaba a Isabel Pantoja.

Eva Marciel se pone delante de las cámaras de DIEZ MINUTOS para posar con las mejores tendencias de primavera-verano. La actriz, amante de la moda, protagoniza nuestro 'Gente con Estilo' para repasar su trayectoria personal y profesional y muestra las prendas y complementos que no pueden faltar en tu armario.

La actriz viste chaqueta y falda de Marciano, 280 € y 160 €; sandalias de Martinelli, 115 €, y pendientes de , 258 €.

Eva viste americana y pantalón de , 280 € y 190 €; de Martinelli, 115 €; pendientes y anillo de , 349 € y 449 €.

La actriz lleva un vestido de Parosh, 499 €; sandalias de , 130 €; pendientes y anillos de , (todo consultar puntos de venta).

La actriz luce un vestido y sandalias de , 120 € y 135 €; pendientes y anillo de , 396 € y 239 €.

Eva lleva top y falda de , 60 € y 200 €; sandalias de Guess, 135 €; pendientes y anillo de , (c.p.v.) y 69 €.

CITA en... Hotel AC Recoletos

Quedamos con Eva en el Hotel AC Recoletos, un espacio elegante y acogedor, situado en pleno centro cultural de Madrid. Sus habitaciones, recién reformadas, con su cuidado diseño y su confortabilidad, invitan al descanso. 'Recoletos Jazz', el club de jazz del hotel, se ha convertido en un referente dentro del circuito de la música en vivo de la capital. Los clientes pueden disfrutar de los conciertos mientras cenan y disfrutan de una amplia carta de cócteles. Un plan inmejorable para las noches madrileñas.

Mi belleza al descubierto

Antes de irme a la cama... Es mi ritual. Hago de todo: me desmaquillo, el foreo, sérum, contorno de ojos, me hidrato las manos. Eso sí, lo hago en tres minutos.

Mi perfume... Tengo varios. Depende del momento: Kenzo, Guerlain o Narciso Rodríguez. Éste cuando estoy en familia.

Mi producto de belleza ideal... Protección solar, porque me salen muchas manchas.

Tardo en maquillarme... Entre semana me maquillo muy poco. Solo corrector de ojeras y colorete.

Voy a la peluquería... Bastante por culpa de las canas. Me gustaría ir menos.

Dieta... Intento comer sano.

Cirugía estética... No me he hecho nada, porque quiero envejecer con dignidad. Me viene bien porque así puedo hacer personajes de época.

Eva Marciel posa con el equipo de DIEZ MINUTOS

Redactor: Daniel I. Carande. Fotos: Ana Ruiz. Ayud. de foto: Idoia Vitas. Estilismo: Sonia Hernández. Maquillaje y peluquería: Javier Reyes para Furterer. Agradecimientos: Hotel AC Recoletos. Calle de Recoletos, 18. Madrid. Telf.: 914 361 382.

