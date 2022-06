Paula Echaverría y Eugenia Osborne tienen mucho en común. Ambas son consideradas unas prescriptoras de moda, tienen una fiel legión de seguidores en redes sociales, se desviven por sus hijos y ahora además 'comparten' armario. No es que se intercambien la ropa como dos amigas, como podías hacer tú hace unas décadas con tu mejor amiga, sino que han posado en sus redes con el mismo vestido. La actriz y la psicóloga se han decantado por un original modelo de la firma The Iq Collection, pero cada una lo ha llevado en un color y con complementos muy diferentes. Se trata del vestido 'Chiara' realizado en 100% algodón, de largo midi, y en blanco roto con detalles en azul (el de Eugenia) y en verde (el de Paula). Lleva la espalda al aire y cierra con botones en la parte trasera. Otro detalle es la lazada en la cintura.

Eugenia Osborne eligió este diseño para un día muy importante: la celebración de la Primera Comunión de sus hijos Juan y Sandra y la de sus sobrinos Fauto y Valentina en la casa familiar de Jerez de la Frontera. Lo combinó con unos salones en los mismo tonos de Manolo Blahnik. Y dio todo el protagonismo de su look a su vestido al evitar que 'compitiese' con otros complementos como pendientes o pulseras XXL. A veces lo menos es más.

Por su parte, Paula optó por el modelo que combina blanco roto con verde y lo llevó con accesorios muy distintos a los de Eugenia: pendientes XXL de Lola Casademunt, bolso de Balenciaga y alpargatas de Fetiche Suances. Sin duda un modelo muy distinto al que llevó hace unos días en el bautizo de su hijo.



Lo cierto es que, aunque cada una con su estilo a ambas les quedaba genial.

El vestido está a la venta en la página web de The Iq Collection y tiene un precio de 380 €.

The Iq Collection Vestido Chiara azul The Iq Collection https://theiqcollection.com 380,00 € Comprar

