María Pedraza y Tana Rivera tienen más en común de lo que, en un principio, pueda parecer. El baile, el cine y a la moda española han inspirado a Dior para crear su colección Crucero 2023, de ahí que la firma francesa eligiese un entorno tan bonito como la plaza de España de Sevilla para presentarla. A la cita acudieron numerosos rostros conocidos, nacionales e internacionales, que eligieron estilismos firmados por Dior. Dos de ellas fueron la actriz María Pedraza y Tana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera, que estuvieron a punto de vivir un momento' tierra trágame' durante el evento.

Ambas eligieron la misma camisa de Dior para acudir al desfile pero en dos colores distintos -en negro María, y en blanco Tana-. Combinadas con otras prendas que hacían que sus looks no tuvieran nada que ver. Y había que fijarse bien para confirmar que se trataba del mism o diseño. Una camisa con cuello camisero, minibotones en la parte delantera; y transparente, a excepción de algunas zonas como la parte del pecho y los puños.

Mientras que la novia de Álex González (uno de los actores españoles más guapos) optó por un look rockero, combinando la pieza con una minifalda de cuero negra también de Dior; Tana se decantó por un estilismo más romántico con falda de tablas en blanco roto, salones J'Adior en el mismo tono y el mítico bolso 'lady Dior', este en color rosa fucsia.

Gtres

También sus looks beauty eran bien distintos. María se decantó por el pelo suelto con onda natural, un marcado delineado negro y labios en tono rosa. Por su parte, Tana optó por un moño bajo y maquillaje 'no make-up'.



