Miguel Ángel Nicolás comenzó en el mundo de la televisión de la mano de Ana Rosa Quintana. Fue hace casi 20 años cuando debutó en televisión en 'Sabor a ti' hablando de moda y, esta temporada, ha hecho doblete en 'Ya es mediodía' y 'Ya son las ocho', una temporada a tope de trabajo que no le ha dejado tiempo para mucho más. "Este año no he tenido tiempo ni para el amor, porque llegaba el fin de semana y aprovechaba para dormir, porque soy un dormilón. Podemos decir que he dejado mi vida personal un poco apartada. Pero en televisión hay épocas en las que estás más liado y otras que estás más libre", cuenta. El colaborador, buen amigo de la presentadora de 'El programa de Ana Rosa', ha hecho también buenas migas con Sonsoles Ónega. "Somos como un matrimonio. Yo he encontrado una amiga en Sonsoles. Nos entendemos solo con mirarnos. Si no fuera así, sería imposible trabajar doce horas diarias", dice.

Antes de irse de vacaciones, Miguel Ángel Nicolás, experto en moda y que nos ha confesado que tiene una colección de revistas de este tipo, se convierte en modelo por un día y posa para DIEZ MINUTOS con las mejores tendencias de moda de hombre.

Miguel Ángel con camiseta de rayas de Guess, 110 € , y pantalón de Mirto, 84 € COMPRAR.

El colaborador, con camisa de Mirto, 115 € COMPRAR; camiseta de American Vintage, 65 € COMPRAR; pantalón de Gaudí, 102,90 € COMPRAR, y zapatillas de Hogan, 385 € .

Miguel Ángel viste un jersey de Zara, 79,95 € , y pantalón de Sfera, 19,99 € COMPRAR.

Miguel Ángel viste cazadora y pantalón de Calvin Klein, (c.p.v.) COMPRAR , y camiseta de Replay, 27,30 € COMPRAR

El periodista lleva una cazadora de Guess, 130 € ; camiseta de American Vintage, 65 € COMPRAR; vaqueros de Zara; 39,95 € , y zapatillas de Wonders, 76 € COMPRAR.

Mi belleza al descubierto

Antes de irme a la cama... Me desmaquillo, me pongo unas cremas y aceite de karité. Siempre me tengo que lavar la cara cuando me voy a dormir y al despertarme.

Voy a la peluquería... Cada veinte días.

En mi neceser siempre llevo... Pasta de dientes, crema solar, máquina de afeitar y aceite de coco de Mercadona para afeitarme.

Mi perfume... Soy de perfumes cítricos y frescos. No puedo con los perfumes raros y no soporto estar con alguien que los use. Me pone muy mal cuerpo.

Deporte... Una hora, cinco días a la semana. Me viene muy bien para la cabeza.

Dieta... Llevo haciendo cuatro años ayuno intermitente. Me va muy bien para mi estado de ánimo.

En mi fondo de armario encontrarás... Tengo mucho armario... ¡Tengo demasiada ropa!

Miguel Ángel Nicolás, sus productos de belleza favoritos Done Finishing Spray I.C.O.N. I.C.O.N. Tienda online D2 28,00 € COMPRAR Fijador en polvo Powder I.C.O.N. Mipelazo.com 34,00 € COMPRAR Pomada Cream de fijación media ICON Mipelazo.com 24,00 € COMPRAR Shampoo & Body Wash Mr. A I.C.O.N. I.C.O.N. I.C.O.N. tienda online D2 24,00 € COMPRAR

Redactor: Daniel I. Carande. Fotos: Ana Ruiz. Ayd. de foto: Guillermo Jiménez. Estilismo: María Álvarez. Maquillaje y peluquería: Pablo Cerdán.

