Angie Rigueiro posa con la mejor moda de baño para DIEZ MINUTOS. La periodista apura sus últimos días de vacaciones antes de volver a la televisión ya que triunfa como presentadora de Deportes en Antena 3. Pero su labor en la pequeña pantalla no es la única ocupación de la presentadora: es profesora en un Máster de televisión y estrena su propia empresa. "Se llama Aprendiendo a Comunicar (aprendiendoacomunicar.com) y es una academia de comunicación y de coaching, con cursos destinados a altos directivos y a trabajadores. Y hay otros destinados a particulares, en versión online, y con vistas a expandirme a Latinoamérica. Cumplo un sueño. ¡Y ya tengo dos clientes, los cerré en julio!", revela para nuestra revista.

Angie Rigueiro se atreve a posar para nuestro 'Gente con Estilo' con los bikinis y bañadores ideales para el verano y que, con este calor, todavía puedes lucir en playas o piscinas. La periodista, que tiene un hijo Ignacio, de tres años, no descarta darle un hermanito dentro de un tiempo porque el de madre es uno de sus mejores papeles.

Beatriz Velasco

La periodista, espectacular con un bikini asimétrico de Dolores Cortés, 99,80 € COMPRAR, y kaftán de Piti Cuiti, 55 € COMPRAR.

Beatriz Velasco

La periodista, con total look de Zara: bikini dorado, 33,90 €; vestido marrón de red, 35,95 €, y pendientes, 12,95 € .

Beatriz Velasco

La periodista, con bikini multicolor de Carey, 101,10 € COMPRAR, vestido de punto atado de Zara, 29,95 € .

Beatriz Velasco

Aquí luce un bañador negro con hebillas de Red Point, 129,90 € COMPRAR, y gargantilla con forma de pez de Zara, 19,95 € .

Beatriz Velasco

Angie lleva un bañador cut out blanco de Red Point, 129,90 €, y pendientes de triple aro de Zara, 12,95 €

CITA EN... el BLESS Hotel Madrid

Diego Puerta

El BLESS Hotel Madrid fue el escenario del reportaje que nos brindó Angie, siempre simpática y muy a favor de obra. Un alojamiento de lujo en la Milla de Oro de Madrid, con el diseño de interiores de Lázaro Rosa-Violán. A destacar el BLESS Lively Lounge, su renovada oferta gastronómica y carta de cócteles de autor, los rituales de belleza “Slow Beauty”… Sin dejar de mencionar Picos Pardos, una terraza con una piscina esmeralda, zona lounge, una carta fresca y vanguardista, etc.

Angie, su belleza al descubierto

En verano me cuido... No salgo de casa sin protección solar. En la playa, además, siempre con gorro y nunca tomo el sol de cara, que luego salen manchas.

Cuando me maquillo, potencio... He decidido que menos es más, me maquillo muy poco. Pero sí que me gusta potenciar los ojos.

En mi bolso no falta... Crema hidratante, bálsamo de labios y máscara de pestañas.

El deporte en mi vida... En verano intento nadar, dar largos paseos, yoga… Me lo tomo como descanso, que el resto del año le dedico mucho.

He pasado a lucir melena... Toda la vida he tenido el pelo muy largo, y he vuelto a mis orígenes; yo creo que me queda mejor.

Dedico a mi cuidado personal… Cinco minutos: me limpio la cara, el tónico, el sérum, la hidratante y el protector solar.

Angie Rigueiro, sus productos de belleza favoritos Mascarilla Cabello Fino Absolue Kératine Rene Furterer Amazon 28,74 € Comprar Absolue Kératine Serum Reparación Extrema Rene Furterer Primor 19,70 € Comprar Naturia Champú Micelar Suave de René Furterer René Furterer El Corte Inglés 18,50 € Comprar Naturia Bálsamo Lácteo Desenredante de René Furterer René Furterer El Corte Inglés 15,20 € Comprar

Angie Rigueiro posa con el equipo de DIEZ MINUTOS

Beatriz Velasco

Redactora: Belén Alonso. Fotos: Beatriz Velasco. Estilismo: María Álvarez. Maquillaje y peluquería: Javier Reyes para René Furterer. Agradecimientos: BLESS Hotel Madrid C/ Velázquez, 62. 28001 Madrid Teléfono : 915 75 28 00 blesscollectionhotels.com/es