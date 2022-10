Víctor Elías cambia, por un día, la música por la moda para posar con las mejores tendencias para hombre de la temporada. El director musical, que sale con Ana Guerra, su compañera de profesión, se pone delante de las cámaras de DIEZ MINUTOS para protagonizar nuestro 'Gente con Estilo' y se sincera sobre sus planes de futuro a nivel profesional y personal. Le conocimos en 2003 dando vida a Guille en la serie 'Los Serrano' que prepara un reencuentro para celebrar los 20 años de su estreno. "Estoy terminando la música para el documental de Dulceida, la de una serie que no puedo decir y trabajando con Fran Perea para recordar los veinte años de 'Los Serrano', que se cumplen el año que viene", revela. Víctor Elías es consciente de que, por su trabajo en la televisión, se perdió parte de su infancia "pero también me siento un privilegiado porque he vivido cosas que otros chicos de mi edad no han hecho. No puedo quejarme, porque disfruté mucho con todo lo que viví en la serie", dice.

Víctor Elías se desenvuelve con soltura ante las cámaras y, además de posar con las mejores tendencias masculinas, habla de dos de las mujeres de su vida: Ana Guerra, su actual pareja, y Natalia Sánchez, su mejor amiga y quien fue su pareja durante siete años a la que la canaria ya conoce. "Encima del escenario somos hasta fríos. Nos preocupamos mucho de tener un telón que separe lo profesional y el amor", revela de su relación con Ana Guerra.

Víctor lleva una sudadera de Guess, 110 € ; camiseta de Abanderado, 15 € ; pantalón de Ikks, 145 €; botines de Martinelli, 130 € , y anillo de Thomas Sabo, 298 € .

El músico viste una camisa y pantalón de Ikks, 135 € y 145 € COMPRAR, botines de Martinelli, 130 € , y anillo de Thomas Sabo, 298 € .

Víctor lleva una camisa de GCDS, 332 € COMPRAR; pantalones de Zara, 20 € y zapatillas de Guess, 75 € .



El actor luce chaqueta y pantalón de Ikks, 355 € y 155 €, COMPRAR; camiseta de Zara,

15,95 € , y pulsera de Calvin Klein, 100 € COMPRAR.

Víctor, con un traje de Mansolutely, 395 € COMPRAR; camiseta de Abanderado, 14 € ; botines Martinelli, 120 € y collar de Thomas Sabo, 298 € .

Cita en... Crudo & Cotto

Quedamos con Víctor en Crudo & Cotto, un nuevo restaurante ubicado en pleno Paseo de la Castellana de Madrid. Tiene una carta que te lleva de viaje por toda la península itálica. Además, te puedes llevar muchos de los productos italianos cuidadosamente seleccionados a tu casa, y cuenta con una planta inferior donde se puede degustar la mejor coctelería de autor.

Mi belleza al descubierto

Antes de irme a la cama... Hasta hace poco sólo me lavaba los dientes y me ponía el aparato. Pero ahora Ana me obliga a lavarme la cara con jabón para que no me salgan granitos.

En mi neceser siempre llevo... Cepillo de dientes, champú, crema de tatuajes y cera para el pelo.

Mi perfume favorito... Un perfume natural de farmacia que sería equivalente a Aqua de Gio.

Mi producto de belleza favorito... Cera para el pelo.

Cuántos tatuajes tengo... Creo que unos cuarenta.

Ejercicio... No hago nada, pero tocando pierdo mucho peso. Todos los años voy a esquiar.

Tardo en peinarme... Nada. Suelo tardar en vestirme. Me cuesta elegir.

Mi fondo de armario... Muchas camisas.

Víctor Elías, sus productos de belleza favoritos Fragrance Sticks The Ritual of Joy Rituals 29,50 € Comprar Body Cream Happiness The Ritual of Joy Rituals 19,50 € Comprar Foaming Shower Gel Happiness The Ritual of Joy Rituals 9,50 € Comprar Scented Candle Happiness The Ritual of Joy Rituals 24,50 € Comprar

Víctor Elías posa con el equipo de DIEZ MINUTOS

Redactor: Daniel I. Carande. Fotos: Ana Ruiz. Ayd. de foto: Idoia Vitas. Estilismo: Victoria Nogales. Ayd. de estilismo: Jesmar Portilla. Maquillaje: Pablo Cerdán. Agradecimientos: Restaurante Crudo & Cotto. Paseo de la Castellana, 122. Madrid. Telf.: 912 120 623. www.crudo-cotto.com