Sandra Díaz posa con las mejores tendencias de moda para el otoño. A sus 29 años, esta joven murciana se ha convertido en uno de los rostros de la Liga en DAZN tras estar seis años con Josep Pedrerol en 'El Chiringuito', de Mega. "Siempre me decía que lo que le gusta a la gente es ver a alguien natural y que es lo que transmite a través de una pantalla. Y es lo que me dice mucha gente en las redes sociales, que me ven muy cercana, muy normal. Josep fue el primero que se enteró de que me iba de su programa, y muy bien, le estoy muy agradecida", cuenta la periodista.

Sandra Díaz reconoce que está tan centrada en los Deportes que a veces no sabe lo que pasa en el mundo y desvela qué entrenador o jugador de fútbol le ha sorprendido. "Xavi Hernández, el entrenador del Barça. Al principio tenía ciertos prejuicios, lo veía muy distante, y me está tocando mucho hacer el Barça, coincidiendo con él, y la verdad es que me gusta cómo habla, está siendo muy amable. Y a veces no es fácil, sobre todo cuando pierden. He hecho el Madrid, el Barça, hice el Betis, y de momento todos muy bien", cuenta. Por un día, la periodista cambia los micrófonos de DAZN por las cámaras de DIEZ MINUTOS y posa con las prendas y complementos ideales para la nueva temporada.

La informadora deportiva, con un vestido rosa de Mango, 79,99 € ; sandalias de Exé Shoes, 109,95 € COMPRAR, y pendientes de Zara, 12,95 € .

Sandra lleva un vestido rojo de escote corazón y lentejuelas de Mango, 35,99 € ; sandalias Lodi, 139 € COMPRAR, y pendientes de Zara, 15,95 € .

Sandra luce un vestido de cuadros de Mirto, 350 € COMPRAR, y pendientes de Zara,

15,95 €

La periodista con mono blanco de volantes, de Coosy, 130 € COMPRAR; botines plateados de Omais, c.p.v. COMPRAR; pendientes de Zara, 19,95 € , y anillo de Platonic, 300 € COMPRAR.

Pensando en este otoño, con body negro de Mango, 29,99 € ; pantalón de terciopelo de la misma firma, 39,99 € ; chaleco con volantes de Coosy, 140 € COMPRAR; botines de Exé Shoes, 114,95 € COMPRAR, y joyas de Uno de 50: pendientes,

89 €; anillo, 89 €, y colgante, 99 € COMPRAR.

Cita en... el hotel VP Plaza España Design

Nos citamos con Sandra en el VP Plaza España Design, un hotel de 5 estrellas situado en el corazón de Madrid. Un icono de diseño, arte y arquitectura, con más de 300 obras repartidas por todo el alojamiento, donde destacan sus vistas desde las amplias habitaciones. Y en la planta 12ª tiene acceso (también desde la calle por Plaza de España, 3) el Ginkgo Restaurante & Sky Bar, una de las principales terrazas del mundo por ofrecer las mejores vistas 360º al skyline de la capital. Con una variada oferta gastronómica, de coctelería y la mejor música para disfrutar en directo.

Mi belleza al descubierto

¿Tus rutinas? Intento cuidarme, debería incluso más. Como me inculcaron mis maquilladoras de la tele, por la noche me limpio bien la cara. Y por la mañana, tónico, sérum, crema solar, hidratante y base.

Tu producto estrella… El bálsamo labial, es adictivo. Si no lo llevo en el bolso me pican los labios.

¿Qué no puede faltar en tu baño? Secador, plancha de pelo y cepillo. Me cepillo cuando me levanto y cuando me acuesto.

¿Partidaria de la cirugía estética? Sí, yo no me he hecho nada, pero si toca en unos años….

¿Te gusta la moda? Quizás debería prestarle más atención, a veces no soy consciente de que estoy saliendo por la tele. Tendría que pensar más en los looks, pero tengo tantas cosas en las que pensar que esto es lo último.

Redactora: Belén Alonso. Fotos: Ana Ruiz. Ayudante de fotografía: Sara Guillén. Estilismo: Isabel Dorado. Maquillaje y peluquería: Pablo Cerdán. Agradecimientos: Hotel VP Plaza España Design y Ginkgo Restaurante & Sky Bar Plaza de España, 5. 28008 Madrid. www.plazaespana-hotel.com