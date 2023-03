Juanra Bonet ha pasado por las páginas de Diez Minutos para ofrecernos una de sus entrevistas más sinceras. El presentador y actor no suele conceder entrevistas con frecuencia, pero en esta ocasión quiso contar con nosotros para regalarnos una sesión de fotos y unas declaraciones en las que se ha abierto más que nunca. Nos ha desvelado detalles de su pasado, de su familia, de cómo es su día a día, de su faceta como actor y también nos ha contado secretos de su faceta como padre.



El presentador de 'Boom', además, presenta su nuevo proyecto, 'La cena de los idiotas', dirigida por Josema Yuste, donde comparte escenario con los humoristas y actores David Fernández y Goyo Jiménez. Precisamente Yuste nos ofrecía una entrevista recientemente para hablarnos del proyecto, con el que Juanra está encantado: "Tengo la suerte de divertirme muchísimo. Actúo con amigos y tengo al público cerca, que también se lo pasa fenomenal", nos confesó.

En su plano más personal, nos contó que disfruta de su tiempo libre con su hija, a la que adora, y con la que se lo pasa pipa "haciendo payasadas", pero no se olvida de su faceta como padre, a la que aplica sus conocimientos como humorista para hacer feliz a la pequeña: "Intento que combata el estrés con sentido del humor, que se ría, que le resbalen un poquito las cosas sin importancia. Hay que evitar los micro conflictos", afirma, mientras que en lo profesional se considera un hombre afortunado y completo: "Algo que he aprendido en estos años es no proyectar, no quiero entrar en la rueda de la insatisfacción permanente. 'He conseguido esto, pero lo que de verdad me gustaría es hacer esto otro'. No quiero, yo voy sobrado: tengo trabajo, hago tele bonita y blanca, hago feliz a los espectadores… ¿qué más puedo pedir?".

No te pierdas toda la sesión de fotos con Juanra Bonet en la que posó como un auténtico modelo con las tendencias de primavera

Sus secretos de belleza, al descubierto

No soy coqueto…

No tengo rutina de belleza, la verdad. Alguna vez me pongo crema, pero nada más.

Tengo que empezar con el deporte…

Reconozco que no me gusta, nunca he sido deportista. Ahora me queda año y medio para los 50 y quiero empezar yoga o pilates para la espalda.

Cuido mi alimentación…

Hace mucho tiempo que intento no comer comida rápida, pero sin obsesión.

No salgo de casa sin…

Tengo una manía, que es que no quede basura en casa. Siempre hay algo para tirar: vidrio, papel… Así que no salgo de casa sin la bolsa de basura. Menuda respuesta, ¿no?

Nos citamos con Juanra en...

La producción se realizó en el Museo Chicote, un clásico de Madrid que no te debes perder. Emplazado en plena Gran Vía y fundado en 1931 por Pedro Chicote, el mítico local ofrece cócteles y cenas cada noche, y además el fin de semana cuentan con un brunch súper completo para disfrutar de 13:00 a 16:00 h y amenizado con muy buena música.

Juanra Bonet, con el equipo de Diez Minutos

